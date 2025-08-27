Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μονή Σινά, μετά την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να προχωρήσει στην έξωση των μοναχών που κατηγορεί για «πραξικόπημα». Οι εκδιωχθέντες μοναχοί παραμένουν έξω από την πύλη.

Όπως μεταδίδει το MEGA, το βράδυ της Τρίτης οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν επιχείρησαν να επιστρέψουν, αρνούμενοι να αποδεχθούν την απόφαση του Αρχιεπισκόπου και των υπόλοιπων μελών της αδερφότητας που συντάχθηκαν γύρω του. Συγκεκριμένα, οι μοναχοί παραμένουν στην πύλη και προσπαθούν να μπουν ξανά στο μοναστήρι.

Σε δηλώσεις του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αναφέρει πως κινδυνεύει η ζωή του και ζητά από την αιγυπτιακή και την ελληνική κυβέρνηση να σταθούν σταθούν στο πλευρό του.

Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Οι μοναχοί μέσω μιας ιστοσελίδας που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο «Φίλοι Ι. Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά» ανήρτησαν κείμενο στο οποίο δίνουν την δική τους εκδοχή.

Σύμφωνα με την αφήγησή τους «εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στη Μονή Σινά μετά από πολύ καιρό ο παυθείς Αρχιεπίσκοπος πρώην Σιναίου Δαμιανός μαζί με καμμιά δεκαριά μπράβους και μπήκαν στο Μοναστήρι».

Οι ίδιοι αναφέρουν πως είναι 12 και υποστηρίζουν πως οι «μπράβοι με οδηγό τον π. Ακάκιο, ο οποίος τους οδηγούσε από κελί σε κελί, διά της βίας έβγαλαν έναν έναν τους πατέρες έξω από τα κελιά τους».

Κατά την ίδια αφήγηση «Σε όσα κελιά δεν άνοιγαν οι πατέρες, οι καταληψίες έσπασαν την πόρτα και τους έβγαλαν διά της βίας έξω».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, λέγοντας μάλιστα πως δεν πρόλαβαν να τον δουν.

«Αυτά που αναφέρει ο δεσπότης στην χθεσινοβραδινή επιστολή του περί προπηλακισμών του από τους πατέρες είναι τεράστια ψεύδη, γιατί οι πατέρες ούτε καν τον είδαν. Εκείνος είχε καθίσει στο γραφείο του και παρακολουθούσε το δράμα», γράφουν χαρακτηριστικά.

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τραβήχτηκε σύμφωνα με τους ίδιους από κάποιον μοναχό.

Οι μοναχοί θεωρούν «καταληψίες» τον Αρχιεπίσκοπο και την ομάδα του και όπως υποστηρίζουν έχουν στο πλευρό τους τις αιγυπτιακές αρχές αφού όπως χαρακτηριστικά γράφουν «Όλα αυτά συνέβησαν παρόλο που η Αστυνομία με την Ασφάλεια του αιγυπτιακού κράτους ήρθαν έξω από το μοναστήρι και ζητούσαν επίμονα να τους ανοίξουν οι καταληψίες».

«Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν»

Σε χθεσινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, είχε αναφέρει ότι έφτασε στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, με σκοπό να συζητήσει με «τη μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών», οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν προγραμματίσει συνέλευση για να τροποποιήσουν τον κανονισμό λειτουργίας της Μονής Σινά ερήμην του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από τους «πραξικοπηματίες» μοναχούς, ωστόσο οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο «πραξικόπημα» τους απώθησαν έξω από τα τείχη της Μονής.

Πιο αναλυτικά ανέφερε: «Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».