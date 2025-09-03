Το είπαν πολλές φορές χθες στη Χαριλάου Τρικούπη, μιλώντας για τις αλλαγές που έκανε η ΝΔ για την πρώτη κατοικία: «Κατήργησε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ, τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου μέσα στην καρδιά της κρίσης (…), ο συγγραφέας του οποίου είναι ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Δημήτρης Σπυράκος». Για όποιον δεν κατάλαβε, αναφέρονταν στον νόμο 3869/2010, που έμεινε ευρέως γνωστός ως «νόμος Κατσέλη». Μην τυχόν και κάποια άλλη (ή κάποιος άλλος που δεν τον ψήφισε, πού ξέρεις τι φέρνει το μέλλον;) αρχίσει να τον επικαλείται εκ νέου.

ΛΥΣΗ ΕΝΤΟΣ

Πολύ προσεκτικός ήταν ο Σωκράτης Φάμελλος (Action24) όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη φημολογία για την πιθανή επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα. «Να περιμένετε και εσείς να δούμε και τις δημόσιες παρεμβάσεις του, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ημασταν μαζί στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και έχουμε ήδη συμφωνήσει, με την ανάληψη των δικών μου καθηκόντων, ότι χρειάζονται πρωτοβουλίες για να υπάρχει μια κοινή παρουσία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου και μιας προοδευτικής απάντησης. Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», σχολίασε χαρακτηριστικά. Βάζοντας, από τη δική του πλευρά, ένα πλαίσιο – εγώ θα την εκλάμβανα ως προτροπή του τύπου «κάνε βρε παιδί μου ό,τι θες, αλλά με εμάς μέρος της λύσης».

ΑΠΟΥΣΙΑ

Η απουσία, πάντως, μπαίνει για την εμφάνιση της Παρασκευής. Επειδή θα έχει περιοδείες στους γύρω νομούς, ο Φάμελλος δεν θα παραστεί στον Economist να ακούσει τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά αυτό, συνεχίζει να επιμένει, δεν σημαίνει κάτι, καθώς είναι παρών «σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα» και του Ινστιτούτου και «στην πρώτη γραμμή. Και πολλές φορές χρειάστηκε να αλλάξω και το πρόγραμμα μου για να είμαι εκεί». Επεσήμανε, δε, πως το συνέδριο δεν είναι πρωτοβουλία του ίδιου του πρώην πρωθυπουργού, αλλά ακόμα κι έτσι, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπηθεί με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Χρήστο Γιαννούλη.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταφέρεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα – ούτε τυχαίος ο τρόπος που το κάνει, αναδεικνύοντας τη φράση για την ενεργό πολιτική από συνέντευξη στη “Monde” και επισημαίνοντας πως δεν έχει αξιοποιήσει την ιδιότητα του βουλευτή, εισπράττοντας απλώς τη βουλευτική αποζημίωση. Δεν θα είναι η μόνη που θα χτυπήσει τον πρώην πρωθυπουργό με τέτοιον τρόπο. Τα μέτωπα θα είναι ακόμα περισσότερα όταν επιβεβαιωθεί το επόμενο βήμα, και εξ αριστερών και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, που ως τώρα δεν έχει φορτσάρει μηχανές απέναντί του. Και όλοι διεκδικούν κομμάτι από τον χώρο του.