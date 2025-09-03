Στα 51 χρόνια από την 3η Σεπτέμβρη του 1981, την ημερομηνία της ίδρυσής του, το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει ίσως την επιδραστική, κομματική επέτειο της Μεταπολίτευσης. Για κάποιους αναλυτές, πέραν της νοσταλγίας, η επέτειος της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ είναι κάθε φορά μια ευκαιρία επαναλανσαρίσματος του πιο αναγνωρίσιμου πολιτικού brand στην Ελλάδα -το οποίο δεν έχει απλώς κατακτήσει την θέση του στην ποπ κουλτούρα, αλλά θεωρείται πως έχει αποκτήσει βιωματική σχέση ακόμα και με τις γενιές εκείνες που δεν το θυμούνται στην διακυβέρνηση της χώρας.

Η φετινή επέτειος είναι για το ΠΑΣΟΚ και μια ευκαιρία υπενθύμισης του άλματος που έχει κάνει από την δύσκολη εποχή των μνημονίων -για πρώτη φορά από το 2012, βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φιλοδοξεί να διεκδικήσει ξανά τον ρόλο του κεντρικού προοδευτικού πόλου στον δικομματισμό που επικράτησε στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. «Εάν θέλουμε να αλλάξει η χώρα σελίδα, να έχουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές αλλιώς θα μείνει η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι, έστω και με μία ψήφο, πρώτο στις εκλογές. Να πάρει την εντολή να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, με δέσμευση αυτά τα λίγα που προτείνω, γιατί εγώ δεν προτείνω δισεκατομμύρια ευρώ, όπως κάποιοι στο παρελθόν. Λίγα και συγκεκριμένα», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκη (OPEN), επί της ουσίας περιγράφοντας τον στόχο του ΠΑΣΟΚ -ο οποίος αναμένεται να γίνει σαφής και στην ομιλία του στο Ζάππειο για την επέτειο της ίδρυσης του κόμματος.

Οσο πιο κοντά πλησιάζουμε στις εθνικές κάλπες, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να διασφαλίσει τον χώρο που απευθύνεται και την θέση του -θεωρώντας δεδομένη την επόμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Καθόλου τυχαία δεν ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε πρόσφατο άρθρο του («Καρφί»), δείχνοντας επί της ουσίας προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Και εδώ έρχεται η μεγάλη αλήθεια: μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί αξιόπιστα και με προοπτική να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε μορφή συντήρησης», ανέφερε. «Γιατί τα πειράματα του χθες όχι μόνο κρίθηκαν αναξιόπιστα αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση και το “ξέπλυμα” των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία».

Η «Μαύρη Βίβλος», το δημογραφικό και το πρόγραμμα

Φέτος, η επέτειος ενσωματώνεται στην προετοιμασία για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ -τις προηγούμενες ημέρες και μέχρι την Παρασκευή 05/09, μια μέρα πριν την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο και ανήμερα της παρουσίας του Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη, η Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζει την «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης, τοποθετώντας τον κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην θέση του βασικού αντιπάλου της ΝΔ. Ηδη έχουν ανοίξει τις θεματικές της οικονομίας και των κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ ακολουθούν αυτές για την ανθεκτικότητα και την ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών.

Στο Ζάππειο το απόγευμα, πριν από την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής συζήτησης ανοίγει την συζήτηση για το δημογραφικό.

Στις 18:00, η εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία του Τάσου Γιαννίτση για τις «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική-υπαρξιακή απειλή». Στην συνέχεια, την σκυτάλη θα πάρει ένα πάνελ ειδικών με τον Βύρωνα Κοτζαμάνη (Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ), τον Παύλο Μπαλτά (Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ), την Φαίη Μακαντάση (Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις) και την αρμόδια βουλευτή Κατερίνα Καζάνη, σε συντονισμό της τομεάρχη Εφης Μπέκου.

Μετά την ομιλία Ανδρουλάκη, που ξεκινάει στις 19:30 και θα δώσει και το στίγμα για τον πολιτικό στόχο του κόμματος, θα ακολουθήσει συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.