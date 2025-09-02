Επιχείρηση «πολιορκίας» της κεντροδεξιάς και της δεξιάς δεξαμενής ψηφοφόρων βάζει σε εφαρμογή το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς η αύξηση της συσπείρωσης της ΝΔ είναι βασικό, πρώτο σκαλοπάτι για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Οι νέες γέφυρες προς τα ακροατήρια που συνέβαλαν καθοριστικά στις εκλογικές νίκες του 2019 και του 2023, αλλά εμφανίζονται σήμερα στις κυλιόμενες μετρήσεις είτε να κρατούν στάση αναμονής στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων είτε – ακόμα χειρότερα για το κυβερνών κόμμα – να μεταπηδούν σε κόμματα στο δεξιότερο φάσμα, προεξοφλείται ότι θα πέσουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο Βελλίδειο, κατά την ομιλία του το Σάββατο.

Ο στόχος επανασυσπείρωσης προϋποθέτει ταυτόχρονες, πειστικές κινήσεις τόσο προς την κεντρώα και κεντροδεξιά κατεύθυνση όσο και βαθύτερα στο δεξιό φάσμα που επιδεικνύει πιο συντηρητικά αντανακλαστικά σε συγκεκριμένες ατζέντες (από εκείνη της ασφάλειας και του Μεταναστευτικού, έως θέματα που αγγίζουν «παραδοσιακές αξίες», όπως είναι η οικογένεια). Η άσκηση ισορροπιών φαντάζει πλέον πολύ πιο απαιτητική για τον Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνωρίζει ότι μόνο μια εδραίωση της ΝΔ σε ποσοστά πάνω από τη ζώνη επίδοσης του κόμματος στις ευρωεκλογές, δηλαδή πέριξ του 30%, θα του επέτρεπε να συζητά για την προοπτική ουσιαστικής ανασύνταξης έως τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Και μόνο οι αριθμοί (στοιχεία της GPO/ Ιούλιος 2025) δίνουν την εικόνα της δυσκολίας του εγχειρήματος: στο ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίζατε» απαντούν ΝΔ το 60,4% των κεντροδεξιών και το 41,9 των δεξιών με το 15,3% της πρώτης κατηγορίας και το 18% της δεύτερης να βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη του «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Η αγωνία του Μαξίμου και κυρίως η σημασία της προσπάθειάς του να κλείσει τη στρόφιγγα των διαρροών και να επαναπατρίσει απογοητευμένους κεντροδεξιούς και δεξιούς – παρότι εξακολουθεί να τους κερδίζει πλειοψηφικά – φαίνεται μέσα από τα στοιχεία του exit poll των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων για τη σύνθεση ψήφου. Είναι εκείνα που επιβεβαιώνουν τις σημερινές πιέσεις της κυβερνητικής παράταξης αλλά και ταυτόχρονα ότι υπάρχουν περιθώρια η ΝΔ να μεγαλώσει τα ποσοστά της: στις βουλευτικές εκλογές του 2023 (με τη ΝΔ στο 40%) οι κεντροδεξιοί ψηφοφόροι έφταναν στο 83,4% και οι δεξιοί στο 85%, ενώ στην ευρωκάλπη του 2024 οι κεντροδεξιοί ήταν στο 68,6% και οι δεξιοί στο 73,2%.

Το Μεταναστευτικό

Ολες τις φορές που η κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει γαλάζιες επικρίσεις για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού ήταν επειδή η συντηρητικότερη πτέρυγα ζητούσε περαιτέρω αυστηροποίηση, διακρίνοντας ότι υπάρχουν σχετικά περιθώρια. Η κυβερνητική έδρα έχει σκληρύνει ξεκάθαρα τη γραμμή από την περασμένη άνοιξη, όταν ανέλαβε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Μάκης Βορίδης, ενώ η καλοκαιρινή, έκτακτη αναβάθμιση του Θάνου Πλεύρη, ενός εκπροσώπου της σκληρής δεξιάς πτέρυγας, δεν είχε φέρει απλώς μια αλλαγή προσώπου στο υπουργείο της οδού Θηβών αλλά είχε επισφραγίσει την απόφαση διατήρησης της αυστηρής στάσης της ΝΔ. Για αυτή την εβδομάδα που οδηγεί στην αφετηρία της νέας πολιτικής σεζόν (συγκεκριμένα για σήμερα), το νομοσχέδιο για το Μεταναστευτικό μεταξύ άλλων με τις διατάξεις με τις οποίες ποινικοποιείται η παράνομη διαμονή στη χώρα ήταν το μόνο που είχε προγραμματιστεί να ψηφιστεί. Σήμερα αναμένονται επιπλέον νέα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων και ενίσχυσης της ασφάλειας από την τελετή παραλαβής πέντε ταχύπλοων περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό.

Το casus belli

Το πιθανότερο είναι ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχουν και φέτος στη Νέα Υόρκη – στο διάστημα 22 με 26 Σεπτεμβρίου – ένα τετ α τετ στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτή τη φορά στη σκιά εξελίξεων που δείχνουν να φέρνουν πια στα όριά του έναν πιο ουσιαστικό ελληνοτουρκικό διάλογο (πέραν της λεγόμενης θετικής ατζέντας, δηλαδή) και με την εκπεφρασμένη πρόθεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού να θέσει στο τραπέζι της συζήτησης με τον τούρκο πρόεδρο το ζήτημα της άρσης του casus belli. Μένει να φανεί το φορμάτ της αναμενόμενης συνάντησης, όπως θα το προετοιμάσουν οι δύο πλευρές, ενόσω λέει από μόνη της πολλά η εκκρεμότητα από το φθινόπωρο του 2024 πια της οριστικοποίησης ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Αγκυρα. Η Αθήνα επιμένει ότι δεν απεμπολεί τα εθνικά συμφέροντα αλλά και ότι είναι αναγκαίοι οι δίαυλοι επικοινωνίας προς αποφυγήν εντάσεων στο πεδίο, αναγνωρίζοντας ότι σε μια ρευστή γεωπολιτική συγκυρία διεθνώς με ανατροπές και αναθεώρηση συμμαχιών η κάθε πλευρά θέτει (και επιμένει) στα δικά της όρια, περιορίζοντας την προοπτική για… βουτιά στα βαθιά της ελληνοτουρκικής ατζέντας.

Το καλώδιο

Η Αθήνα επιμένει: δεν ανατρέπεται ο σχεδιασμός για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Το ξεπάγωμα του πρότζεκτ, εντός του φθινοπώρου, πιθανότατα τον Οκτώβριο, συνδέεται τόσο με πολιτικές αποφάσεις που θα χρειαστεί να ληφθούν από Αθήνα και Λευκωσία όσο και με ευρύτερες κινήσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και άπτονται της αναθέρμανσης του συνεργατικού σχήματος «3+1», που διαφαίνεται με ορίζοντα τη Νέα Υόρκη. Το μείζον πάντως είναι εάν και πώς η κυβέρνηση θα διαχειριστεί ενδεχόμενη μεταφορά της έντασης επί του πεδίου, δεδομένων των τουρκικών «προειδοποιήσεων» Ερντογάν ότι «κανένα ενεργειακό εγχείρημα δεν πρόκειται να γίνει χωρίς τη συμμετοχή ή την άδεια της Τουρκίας». Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών έχουν επανειλημμένα δεσμευτεί ότι οι έρευνες και η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσουν κανονικά, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις εύθραυστες ισορροπίες που διαμορφώνονται ξανά, δεδομένης της προοπτικής η Αγκυρα να δρομολογήσει δικές της έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές που περιλαμβάνει το παράνομο τουρκολιβυκό

νημόνιο.

Η οικογένεια

Πρωθυπουργικοί συνεργάτες και κυβερνητικά στελέχη με γνώση των παρασκηνιακών συζητήσεων για την προετοιμασία του πακέτου ΔΕΘ συμφωνούν: η μεσαία τάξη και οι οικογενειάρχες θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Μητσοτάκη για το 2026. Ειδικά η έμφαση που θέλει να δώσει το Μέγαρο Μαξίμου στην οικογένεια συνδέεται με το κλίμα που μεταφέρουν στην κυβερνητική έδρα οι γαλάζιοι βουλευτές – ιδίως από τις πιο «συντηρητικές» περιοχές της περιφέρειας. Ενδεικτικά στην πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού με βουλευτές του Βορρά στη Θεσσαλονίκη διατυπώθηκαν ευθέως αιτήματα για στήριξη της «ραχοκοκαλιάς της παράταξης» και των οικογενειών, με τον Μητσοτάκη να επιβεβαιώνει – αν και χωρίς να εισέλθει σε λεπτομέρειες – ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στο κέντρο της γαλάζιας προσοχής επιστρέφουν ακροατήρια που παραδοσιακά θεωρούνται προνομιακά για τη ΝΔ, όπως οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι «πατριώτες της φακής»

Οι βολές στα δεξιότερα της ΝΔ έχουν καταγραφεί κατά καιρούς (ιδίως μετά τις τελευταίες εθνικές κάλπες) με διάφορες εκφράσεις, διά στόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη και κορυφαίων υπουργών: «υπερπατριώτες», «τζάμπα πατριώτες», «πατριώτες της φακής». Ετσι έχει επιλέξει ο Πρωθυπουργός αφενός να υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική στα εθνικά θέματα, αφετέρου να αποστέλλει μηνύματα στα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, στους ψηφοφόρους τους ακριβέστερα, εν αναμονή νέων απαντήσεων στο πλαίσιο της ΔΕΘ για την εκ δεξιών κριτική προς την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Προδιαγράφεται ότι το Μαξίμου θα εξακολουθεί να σηκώνει το γάντι με απαντήσεις περί «πατριωτισμού» στην πράξη σε αντιπαραβολή με «δήθεν πατριωτικές κορόνες», όπως το θέτει πρωθυπουργικός συνεργάτης. Στην κυβέρνηση αγωνιούν να διορθώσουν το συντομότερο τα όποια τραύματα έχουν προκληθεί στο άλλοτε ισχυρότερο χαρτί της, εκείνο της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, αντιδρώντας με αυστηρή ρητορική και με προβολή πεπραγμένων (ένας τέτοιος απολογισμός αναμένεται από τον Πρωθυπουργό και στο Βελλίδειο το Σάββατο) σε όσους επιτίθενται στη γραμμή περί «εθνικών υποχωρήσεων».