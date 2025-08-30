Από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 οι συνταξιούχοι θα δουν τις κύριες συντάξεις τους να αυξάνονται στα επίπεδα του 2,5% – 2,8% και παράλληλα θα έχουν μικρότερη μηνιαία παρακράτηση φόρου.

Το ίδιο θα συμβεί και για τους μισθωτούς με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία θα μειώνει τα φορολογικά βάρη κυρίως για τους έχοντες μεσαία εισοδήματα από 20.000 έως 50.000 ευρώ, με περισσότερο κερδισμένους τους φορολογουμένους με παιδιά και τους πολυτέκνους λόγω των έξτρα φοροελαφρύνσεων.

Αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα

Την 1η Απριλίου 2026 η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει εισοδηματικές αυξήσεις στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και όσους συμπληρώνουν τριετία αλλά και μια οριζόντια αύξηση της τάξεως των 35-40 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Το πακέτο της ΔΕΘ που «κλειδώνει» η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα ενσωματώνει διπλή εισοδηματική στήριξη για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους.

Τα εισοδήματα θα ενισχυθούν από τις ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και από τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που θα προκύψει από τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Νέα φορολογική κλίμακα

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση αναμένεται όπως αναφέρουν οι πληροφορίες να προχωρήσει στην εφαρμογή μιας νέας φορολογικής κλίμακας με αναμόρφωση των υφιστάμενων συντελεστών και κλιμακίων, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί και σε πολλές περιπτώσεις ενδεχομένως να σβήσει η διαφορά ανάμεσα στην αύξηση του μέσου εισοδήματος και την αύξηση του φόρου που προκαλείται λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας δίνοντας ανάσες στους φορολογουμένους.

Ποιοι κερδίζουν

Στους κερδισμένους του πακέτου της ΔΕΘ θα βρεθούν:

1 Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα την 1η Απριλίου 2026 φέρνει αυξήσεις που κυμαίνονται από 3,5% έως 13,5%, με δεδομένη και την προσαύξηση των τριετιών. Σύμφωνα με υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, ο βασικός μισθός εκτιμάται να ανέλθει το 2026 από τα 880 ευρώ στα 911 ευρώ και απέχει μόλις τριάντα εννέα ευρώ από τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027.

Οι δικαιούχοι του κατώτατου μισθού, εκτός από την αύξηση που θα δουν στις μηνιαίες αποδοχές τους θα διαπιστώσουν ότι κάθε μήνα η Εφορία θα τους κρατάει λιγότερα χρήματα από τις αποδοχές τους λόγω των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται στη φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Οσοι συμπληρώνουν τριετία κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου 2026 καθώς η προσαύξηση αυξάνει τις αποδοχές τους κατά 118,5 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου έως 13,5%. Ειδικότερα περισσότεροι από 200.000 νέοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι συμπληρώνουν τριετία, αναμένεται να λάβουν αύξηση μεγαλύτερη του 10% με τις μεικτές αποδοχές να πλησιάζουν τα 1.000 ευρώ ενώ θα έχουν μικρότερη παρακράτηση φόρου λόγω ενεργοποίησης της νέας φορολογικής κλίμακας.

2 Δημόσιοι υπάλληλοι. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα φέρνει αυξήσεις και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που θα καταβληθούν από την 1η Απριλίου 2026.

3 Συνταξιούχοι. Σε τρία σημεία σχεδιάζεται να επικεντρωθούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όσον αφορά τους συνταξιούχους, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους. Πρόκειται για την κατάργηση ή μείωση της προσωπικής διαφοράς, τη διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να πάρουν περισσότεροι το επίδομα των 250 ευρώ τον Νοέμβριο και την ετήσια αύξηση στις συντάξεις. Στα μέτρα αυτά θα έρθει να προστεθεί και το φορολογικό όφελος που θα προκύψει με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας. Ειδικότερα:

Αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς για τους πριν από το 2016 συνταξιούχους. Το βασικό σενάριο προβλέπει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που σημαίνει ότι το ποσό που λαμβάνουν σήμερα οι 670.000 συνταξιούχοι ως συμπλήρωμα της παλιάς τους σύνταξης για να μην έχουν μειώσεις από τον επανυπολογισμό του νόμου 4387/2016 θα ενσωματωθεί στη σύνταξη και από το 2026 θα αρχίσουν να παίρνουν αυξήσεις.

Αναμόρφωση της προσωπικής διαφοράς για τους πριν από το 2016 συνταξιούχους. Το βασικό σενάριο προβλέπει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που σημαίνει ότι το ποσό που λαμβάνουν σήμερα οι 670.000 συνταξιούχοι ως συμπλήρωμα της παλιάς τους σύνταξης για να μην έχουν μειώσεις από τον επανυπολογισμό του νόμου 4387/2016 θα ενσωματωθεί στη σύνταξη και από το 2026 θα αρχίσουν να παίρνουν αυξήσεις. Η κατάργηση, διά της ενσωμάτωσής της στην ανταποδοτική σύνταξη, θα φέρει για πρώτη φορά αυξήσεις έως και 50 ευρώ τον μήνα σε παλαιούς συνταξιούχους που εδώ και τρία χρόνια βρίσκονταν εκτός περιμέτρου δικαιούχων, χάνοντας την ευκαιρία να δουν τα ποσά τους να αναπροσαρμόζονται κατά 13,15% (2023 – 2025). Το άλλο σενάριο προβλέπει «κούρεμα» της προσωπικής διαφοράς. Μια μείωση της τάξης του 50% θα ευνοήσει όσους έχουν μικρό υπόλοιπο (π.χ. ως 60 ευρώ) καθώς θα μειωθεί στο μισό και το νέο υπόλοιπο που θα μείνει θα «σβήσει» με τις αυξήσεις συντάξεων από το 2026. Στην περίπτωση που επιλεγεί το σενάριο του «κουρέματος» (κατά τουλάχιστον 50%), τότε η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί για περίπου 200.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα ξεκλειδώσουν τις αυξήσεις τους από το επόμενο έτος. Αλλοι 400.000 συνταξιούχοι θα λάβουν μέρος της αύξησης αποδοχών την επόμενη χρονιά, λόγω ενσωμάτωσης της διαφοράς στην ανταποδοτική σύνταξη.



Το επίδομα των 250 ευρώ. Εχει ήδη νομοθετηθεί ως μόνιμο μέτρο στήριξης το οποίο θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο. Ωστόσο η ύπαρξη κριτηρίων, με κυριότερο το ηλικιακό των 65 ετών, δημιουργεί μια «στρατιά» συνταξιούχων, που υπολογίζονται πάνω από 1 εκατ., οι οποίοι χάνουν το επίδομα. Ετσι, στα σενάρια που επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου είναι η πιθανή αλλαγή, έως κατάργηση του ηλικιακού κριτηρίου, για να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Παράλληλα υπάρχει εισήγηση και για αύξηση του ποσού που θα καταβληθεί ως επίδομα τον ερχόμενο Νοέμβριο, από τα 250, στα 300 ευρώ.

Το επίδομα των 250 ευρώ. Εχει ήδη νομοθετηθεί ως μόνιμο μέτρο στήριξης το οποίο θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο. Ωστόσο η ύπαρξη κριτηρίων, με κυριότερο το ηλικιακό των 65 ετών, δημιουργεί μια «στρατιά» συνταξιούχων, που υπολογίζονται πάνω από 1 εκατ., οι οποίοι χάνουν το επίδομα. Ετσι, στα σενάρια που επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου είναι η πιθανή αλλαγή, έως κατάργηση του ηλικιακού κριτηρίου, για να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Παράλληλα υπάρχει εισήγηση και για αύξηση του ποσού που θα καταβληθεί ως επίδομα τον ερχόμενο Νοέμβριο, από τα 250, στα 300 ευρώ. Τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί είναι: 65ο έτος ηλικίας, 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο και 26.000 ευρώ για τον έγγαμο, αξία ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ για τον άγαμο και 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πρόκειται για προγραμματισμένο μέτρο, καθώς εδώ και μία τριετία, με βάση τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας και τον πληθωρισμό, καταβάλλονται ανάλογες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Αν και οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν τον Δεκέμβριο, όταν θα υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στα δύο ανωτέρω πεδία (ανάπτυξη, πληθωρισμός), εντούτοις ήδη υπάρχουν οι πρώτες εκτιμήσεις ότι οι αυξήσεις του 2026 θα κυμανθούν στα επίπεδα του 2,5% για τις συντάξεις.

4 Φορολογούμενοι με παιδιά – πολύτεκνοι. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι επικεντρωμένο στην ουσιαστική ενίσχυση των οικογενειών και θα ενσωματώνει μεταξύ άλλων, αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια με ωφελημένους τους φορολογουμένους με ένα, δύο ή τρία προστατευόμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με 1 και 2 παιδιά εξετάζεται η αύξηση των αφορολόγητων ορίων κατά 1.000 – 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί. Για τους πολυτέκνους, οι μειώσεις στον φόρο εισοδήματος θα είναι μεγαλύτερες και εξετάζεται να θεσπιστεί ένα υψηλό αφορολόγητο όριο ώστε οι φορολογούμενοι με 4 ή 5 παιδιά με εισοδήματα της τάξης των 30.000 ή 40.000 ευρώ να μην πληρώνουν καθόλου φόρο.

5 Ενστολοι. Πριν από την έλευση του 2026, τον προσεχή Οκτώβριο σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων που αναμένεται να επεκταθεί και στα Σώματα Ασφαλείας. Το μισθολόγιο προβλέπει αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έως και 20%.

6 Ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροελαφρύνσεις για τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα με παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα των ενοικίων. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την καθιέρωση ενός νέου ενδιάμεσου συντελεστή στα εισοδήματα πάνω από 12.000 κι έως 35.000 ευρώ, ο οποίος θα μειώνει αισθητά την επιβάρυνση των φορολογουμένων με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια. Σήμερα, όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 15%, ο οποίος αυξάνεται απότομα στο 35% για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ για να ανέβει στο 45% για ενοίκια από 35.001 ευρώ και άνω. Εξετάζεται η πρόταση να υπάρξει ένα ενδιάμεσο κλιμάκιο, με συντελεστή 25% στο τμήμα του εισοδήματος από 12.000 έως 35.000 ευρώ, ώστε τα φορολογικά βάρη να κατανέμονται αναλογικότερα. Στόχος των ελαφρύνσεων είναι να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες προκειμένου να ανοίξουν και να ρίξουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες.

7 Ελεύθεροι επαγγελματίες. Με το βλέμμα στραμμένο στη μεσαία τάξη, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να προσεγγίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που έχει δυσαρεστήσει με τις πολιτικές της και κυρίως με την εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης.

8 Εργαζόμενοι – εργοδότες. Δρομολογείται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.