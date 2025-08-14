Με τον δείκτη μεταβολής μισθών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα συνδεθεί και η αύξηση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2026. Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων στις συντάξεις, οι οποίες θα υπολογίζονται επίσης με τον δείκτη μισθών.

Για να αποφευχθεί μεγαλύτερη της αναμενόμενης επιβάρυνση των ασφαλίστρων, το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει ότι οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών θα αυξάνονται με τον δείκτη μεταβολής μισθών στον ιδιωτικό τομέα και όχι με τον δείκτη μισθών στο σύνολο της οικονομίας, που θα είναι υψηλότερος λόγω αυξήσεων στις αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων και ΔΕΚΟ.

Αν, για παράδειγμα, οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα αυξηθούν φέτος 5%, το ποσοστό αυτό θα ληφθεί ως βάση για την αύξηση των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών το 2026. Αν όμως ο γενικός δείκτης μισθών –με βάση και τους μισθούς του δημόσιου τομέα – παρουσιάσει αύξηση 6,5%, τότε η χρήση αυτού του δείκτη θα προκαλούσε μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με την αύξηση 5% από τον δείκτη μισθών του ιδιωτικού τομέα. Την ίδια ώρα, προσαύξηση της σύνταξής τους έως 45 ευρώ θα έχουν όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2026, έτος της «μεγάλης φυγής» λόγω ενδεχόμενων αλλαγών στα όρια ηλικίας από 1/1/2027. Ο λόγος είναι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των αυξήσεων στις συντάξεις, που πλέον θα γίνεται με τον δείκτη μισθών.

Εκτιμάται ότι το 2026 οι αυξήσεις στις συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους που θα αποχωρήσουν τότε θα φτάνουν έως 45 ευρώ, σε σχέση με τις φετινές για όσους συνταξιοδοτηθούν με τα ίδια χρόνια ασφάλισης. Το νέο σύστημα, που προβλέπεται να εφαρμοστεί από 1/1/2026, ορίζει ότι οι συντάξιμες αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη θα αναπροσαρμόζονται με το ποσοστό αύξησης του δείκτη μισθών. Η αναπροσαρμογή με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή θα ισχύει μόνο για την περίοδο 2002-2025.

Αντίστοιχα, με τη μεταβολή του δείκτη μισθών θα αυξάνονται κάθε χρόνο και οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Για τη συνταξιοδότηση το 2025 ο συντάξιμος μισθός υπολογίστηκε με βάση τον τιμάριθμο (2002-2025). Για το 2026, ο συντάξιμος μισθός όπως διαμορφώθηκε έως το 2025 θα αυξηθεί με τον δείκτη μισθών, ο οποίος θα προκύψει από την αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση αυτή εκτιμάται φέτος στο 5,5%.

Με βάση τα παραπάνω, οι διαφορές στις συντάξεις για όσους αποχωρήσουν το 2026 σε σχέση με όσους αποχωρήσουν το 2025 με 40 έτη ασφάλισης θα είναι σημαντικές. Τον δείκτη μισθών επεξεργάζεται ειδική επιτροπή του υπουργείου Εργασίας και όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει στο σχετικό πόρισμα, το οποίο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί από τον Δεκέμβριο 2024. Εφόσον η διάταξη εφαρμοστεί, αν οι μισθοί αυξηθούν φέτος κατά 5,5%, τότε ο συντάξιμος μισθός βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη θα αυξηθεί επίσης κατά 5,5%, με μέρος της αύξησης να περνά και στη σύνταξη. Συμπερασματικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντάξιμος μισθός τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σύνταξη.