Ανακοινώθηκαν χθες τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», για την περίοδο 2025 – 2026.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα, απευθύνεται σε βρέφη και προνήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και σε παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), που είναι ο φορέας υλοποίησης της δράσης, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων των παιδιών ανήλθε σε 213.491 ενώ voucher λαμβάνουν 162.934 παιδιά και ΑμεΑ. Πιο συγκεκριμένα, 96.736 voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 53.530 για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και 12.668 για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δράση έχει εγκριθεί για δύο σχολικές περιόδους, 2025 – 2026 και 2026 – 2027, με συνολικό προϋπολογισμό 755 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Προτεραιότητα δίνεται σε οικογένειες με μεγαλύτερες οικονομικές ή κοινωνικές ανάγκες, καθώς και σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Παράλληλα διευρύνεται έμπρακτα η ομάδα των ωφελούμενων παιδιών με σκοπό την εξυπηρέτηση περισσότερων οικογενειών.

Μάλιστα, το ΥΚΟΙΣΟ προγραμματίζει, εντός της εβδομάδας, τη δημοσίευση δεύτερης πρόσκλησης για vouchers. «Διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν οικογένειες υψηλότερου εισοδήματος. Επενδύουμε στην ευημερία παιδιών και γονέων με άμεσες παρεμβάσεις. Αναζητούμε και αξιοποιούμε τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παροχές. Καταφέραμε να κρατήσουμε τον ίδιο υψηλό προϋπολογισμό και να εξασφαλίσουμε πόρους για τα επόμενα χρόνια, ώστε κανείς γονιός να μη στερείται τη δυνατότητα να εργάζεται και κανένα παιδί να μη στερείται την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.