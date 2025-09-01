Η πατρίδα μας βρίσκεται σε έναν λιλιπούτειο πλανήτη, ο οποίος εφάπτεται της Γης και, αψηφώντας κάθε φυσικό νόμο, έχει αυτόνομη τροχιά γύρω από τον ήλιο. Στον ελληνικό κόσμο το έτος διαρκεί δέκα μήνες – από τον Σεπτέμβριο ως και τον Ιούνιο. Ακολουθούν δύο μήνες κατά τους οποίους η επιφάνεια του πλανήτη καλύπτεται από θάλασσα. Και, με έναν ανεξήγητο τρόπο, τα πάντα επανέρχονται στη θέση τους την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, η οποία, πλέον, εορτάζεται από πολλούς ως η πραγματική Πρωτοχρονιά. Αλήθεια είναι. Η ημερολογιακή Πρωτοχρονιά, του Ιανουαρίου, είναι για να αρχίσεις δίαιτα, να πας γυμναστήριο ή να κόψεις το τσιγάρο – δηλαδή να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου. Το ελληνικό έτος, λοιπόν, αρχίζει σήμερα. Μπαίνεις σε ένα δρόμο που τον γνωρίζεις καλά, αλλά δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις ύστερα από κάθε στροφή.

Ομως κατά βάση πρόκειται για μία ατέρμονη ρουτίνα. Ξεκινάει με την Εκθεση και τα πολιτικά της παρελκόμενα. Ακολουθεί το άνοιγμα των σχολείων με τα κενά σε εκπαιδευτικούς και τον οικογενειακό προϋπολογισμό για τη μαθητική τσάντα. Στάση την 28η Οκτωβρίου για εθνική ενδοσκόπηση με μία πρέζα Εμφυλίου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Παρελάσεις υπό βροχή, ελληνόπουλα αφρικανικής καταγωγής με τη σημαία. Πόσο κάνει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης; Ποιος είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να ζεσταθείς; Και ύστερα εκείνη η τεράστια καταναλωτική καμπάνια που συσκευάζεται στα Χριστούγεννα. Το νέο ημερολογιακό έτος που πάντα φέρνει κάτι καινούργιο, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Κακοκαιρία, βαρυχειμωνιά. Πού είναι το κράτος; Αποκριές με ακριβή λαγάνα, τσιμπημένα σαρακοστιανά και sold out στους τουριστικούς προορισμούς για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Μάρτης στο χέρι και τσαρούχι στο πόδι. Πάσχα στο χωριό ή στο νησί. Μποτιλιάρισμα στα διόδια, φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πρόβα καλοκαιριού. Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό φέτος; Είναι σαν επιτραπέζιο παιχνίδι όπου μετακινείσαι από το ένα κουτάκι στο άλλο για να φτάσεις στην αρχή του καλοκαιριού. Κοιτάζεις πίσω σου και δεν καταλαβαίνεις πώς έφυγαν οι μέρες. Αλλά έτσι είναι η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη και άλλη δεν έχει.

Στον έβδομο ουρανό όλοι αδέρφια

Τα στοιχεία είναι της Eurostat, συνεπώς είναι δύσκολο να αμφισβητούν. Το πολύ να αντιμετωπιστούν με το γνωστό σήκωμα των ώμων. Και επειδή δεν είδα να εμφανίζονται στα δελτία ή στο δίκτυο, λέω να σας τα μεταφέρω. Η Υπηρεσία μέτρησε το ποσοστό των Ευρωπαίων, άνω των 16 ετών, που δεν μπορούν να κάνουν ιατρικές εξετάσεις λόγω κόστους ή απόστασης. Ο μέσος όρος, στην Ενωση, είναι 6,3%. Πρόκειται, δηλαδή, για το ποσοστό του πληθυσμού που αδυνατεί, για τους συγκεκριμένους λόγους, να έχει πρόσβαση σε διαγνωστικές υπηρεσίας υγείες. Εχετε καμία αμφιβολία για τη χώρα που είναι πρώτη; Οχι. Εμείς δίνουμε ένα σκορ 27,1%. Κοινώς ένας στους τέσσερις δεν μπορεί να κάνει εξετάσεις λόγω κόστους ή απόστασης. Αλλά εντάξει, αυτό αντισταθμίζεται από την ομορφιά μιας χώρας που είναι «ζάχαρη», όπως θα έλεγε και ο υπουργός.

Μιούζικαλ στο Ζάππειο

Ενας Δούκας, μία βασίλισσα και τρεις υπουργοί. Να το δώσεις έτοιμο στη Μιμή Ντενίση να το ανεβάσει ως μιούζικαλ στο Ζάππειο. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο στην Ελλάδα. Συζητάμε για τη χρήση της Βασιλίσσης Ολγας, χρησιμοποιώντας πολιτικές κουβέντες. Παίρνουμε ένα θέμα, που αφορά κατά βάση ειδικούς επιστήμονες, το σέρνουμε στην αρένα των social media και ο καθένας διατυπώνει άποψη. Ο δήμαρχος θέλει να δώσει τον δρόμο στην κυκλοφορία. Τρία υπουργεία αρνούνται. Ο δήμαρχος λέει ότι του κάνουν αντιπολίτευση και δεν του επιτρέπουν να εφαρμόσει την προεκλογική του εξαγγελία. Προσωπικά, δεν έχω ιδέα. Ακουσα μόνο τον συγκοινωνιολόγο καθηγητή Γιαννή να λέει ότι η πρόσβαση αυτοκινήτων στη Βασιλίσσης Ολγας θα επιδεινώσει το πρόβλημα στο κέντρο. Πάντως αν ήμουν ο δήμαρχος, θα έκοβα τον Γόρδιο Δεσμό. Σημαίες της Παλαιστίνης κατά μήκος της λεωφόρου και άνοιγμα του δρόμου με μοτοπορεία συμπαράστασης στη Γάζα. Ποιος θα τολμούσε να εκφράσει αντιρρήσεις;

Ο STAR ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ

Ο Στέφανος Κασσελάκης είχε στήσει ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να μη δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες του από τον γάμο του, πέρυσι στα Χανιά. Και τώρα μας παρουσίασε ολόκληρο άλμπουμ. Οι δυο τους με κοστούμι, με μαγιό, με τη σκυλίτσα, με τα σόγια πάνω σε βάθρο για φωτογράφιση. Εντάξει Στέφανε, κέρδισες, θυμηθήκαμε ότι υπάρχεις.