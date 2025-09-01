Ενα νέο επεισόδιο στην κόντρα κυβέρνησης και Δήμου Αθηναίων, με φόντο τη λεωφόρο Βασιλίσσης Ολγας, έχει ξεκινήσει να παίζεται τα τελευταία 24ωρα, με το «μέλλον» του πολύπαθου δρόμου να βρίσκεται στον αέρα.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα για την απόφαση να ανοίξει το φθινόπωρο η λεωφόρος ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και το «πράσινο φως» που έδωσε – κατά πλειοψηφία – το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο φαίνεται πως ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει νέος… πόλεμος.

«Η μελέτη, την οποία περνάμε αυτή την Τετάρτη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, μιλάει για δύο βασικές παρεμβάσεις για τη Βασιλίσσης Ολγας, δύο δρόμους ήπιας κυκλοφορίας που θα μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή κατά 25% και τα ακινητοποιημένα οχήματα κατά 30%, ενώ θα υπάρξει και πολύ σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η Βασιλίσσης Ολγας, υπό την προηγούμενη δημοτική αρχή, απλώς βαφόταν με διάφορα χρώματα και δεν γινόταν τίποτα άλλο. Εμείς θέλουμε να γίνει τοπόσημο», είχε δηλώσει μέσα στην εβδομάδα ο κ. Δούκας.

Με ανακοίνωσή τους τρία υπουργεία – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών – επισημαίνουν, ωστόσο, ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Ολγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων. «Η οδός Βασιλίσσης Ολγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας».

Μάλιστα, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, παρόλο που η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το γεγονός της διέλευσης του τραμ από την οδό απαιτεί επιπροσθέτως και τη σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, «ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των τεχνικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες».

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από την Κοτζιά, με τον κ. Δούκα να εξαπολύει τα βέλη του και προς τον προκάτοχό του. «Τρία υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Πριν από 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε τη Βασιλίσσης Ολγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε privé δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας υπουργός δεν μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Ολγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω».