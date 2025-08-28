Ο Σεπτέμβριος θα είναι κρίσιμος για την αντιπαράθεση της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς οι βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία θα κρίνουν το μέλλον της χώρας προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Χθες, βρέθηκαν στο Κισινάου, την πρωτεύουσα της Μολδαβίας, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας σε μια σπάνια επίδειξη δύναμης για τη φιλευρωπαία πρόεδρο της χώρας Μάγια Σάντου, ενόψει των αμφίρροπων εκλογών που θα διεξαχθούν στα τέλη του επόμενου μήνα. Τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Φρίντριχ Μερτς και ο Ντόναλντ Τουσκ τόνισαν στις ομιλίες τους τη μεγάλη σημασία της Μολδαβίας στην ευρύτερη μάχη για επιρροή μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ. Ο Μερτς εξέφρασε την υποστήριξή του για την ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ, τονίζοντας πως «η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή» και υποσχόμενος μαζί με τους άλλους δύο ηγέτες αλληλεγγύη απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα με τεχνική και διπλωματική υποστήριξη.

Οπως το βλέπουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γράφει το Politico, «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποτραπεί η ήττα του φιλευρωπαϊκού κόμματος PAS της Σάντου από τις φιλορωσικές δυνάμεις στις 28 Σεπτεμβρίου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μολδαβία να ακολουθήσει τη Γεωργία στο μονοπάτι της υποταγής στο Κρεμλίνο». Εξού και η «ιστορική» επίσκεψη των ηγετών του λεγόμενου Τριγώνου της Βαϊμάρης, οι οποίοι αναμένεται στις ομιλίες τους να τονίσουν ξανά και ξανά ότι το μέλλον της Μολδαβίας βρίσκεται στην ΕΕ.

«Η επίσκεψη των ηγετών του Τριγώνου της Βαϊμάρης στη Μολδαβία είναι ιστορική» δήλωσε ο Γιούργκεν Χαρντ, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής των Χριστιανοδημοκρατών στην Bundestag. «Ποτέ ξανά ένας από τους συμμάχους μας δεν θα σταθεί μόνος του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Η Μολδαβία επέλεξε διαφορετικό δρόμο από το κυβερνών κόμμα της Γεωργίας, το οποίο υπέκυψε στις απειλές και τις υποσχέσεις της Μόσχας. Η Μολδαβία αγωνίζεται για το μέλλον της».

Η 53χρονη Σάντου – η οποία επανεξελέγη οριακά πέρυσι – χρειάζεται κάθε βοήθεια, καθώς η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της να επηρεάσει τις εκλογές, μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών παραπληροφόρησης και αγοράς ψήφων. Στα τέλη Ιουλίου η μολδαβή πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διεξάγει μια επιχείρηση «πρωτοφανούς» παρέμβασης με στόχο να «ελέγξει» τη χώρα της «από το φθινόπωρο». Η μολδαβή πρόεδρος έκανε λόγο για μηχανισμούς εξαγοράς ψήφων και χρηματοδότηση μέσω «κρυπτονομισμάτων», ενώ κατήγγειλε και τον ρόλο της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η πρόεδρος χρησιμοποίησε την ομιλία της προκειμένου να προειδοποιήσει τους ψηφοφόρους ενάντια σε «αυτούς που θα μας παραπλανήσουν» και να υποστηρίξει ότι η καλύτερη επιλογή για τη Μολδαβία είναι να «σταθεί δίπλα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και άλλα έθνη της ηπείρου μας στη μεγάλη οικογένεια της ειρήνης». Και συνέχισε: «Θέλετε να βρισκόμαστε στην Ευρώπη ή σε έναν χώρο δικτατοριών και πολέμου; Θέλετε να έχουμε εθνική ανεξαρτησία;». Τέσσερα φιλορωσικά κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές με κοινή εκλογική λίστα.

Η πορεία της Μολδαβίας προς την ένταξη στην ΕΕ και ο ρυθμός της αποτέλεσε αντικείμενο έντονων συζητήσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Νωρίτερα τον Αύγουστο, έγινε γνωστό ότι αξιωματούχοι της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν μια «διαπραγματευτική ομάδα» για τη Μολδαβία – ένα βασικό νομικό βήμα στην πορεία προς την ένταξη – ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου, ως έναν τρόπο να διατηρηθεί η υποψηφιότητα της Μολδαβίας σε κίνηση, παρά το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας της Ουκρανίας από την Ουγγαρία.

Όμως η προοπτική να δει την υποψηφιότητά της για ένταξη «αποσυνδεδεμένη» από αυτήν της Μολδαβίας ενόχλησε το Κίεβο, το οποίο υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα έστελνε λάθος μήνυμα στους Ουκρανούς εν μέσω των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων όπου μεσολαβούν οι ΗΠΑ. Και τώρα, αφού ο Τραμπ τηλεφώνησε στον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και τον πίεσε για την υποψηφιότητα της Ουκρανίας στην ΕΕ, η δυναμική έχει αλλάξει, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες.

Ας δούμε όμως τη μεγάλη εικόνα: σε έναν ολοένα και πιο σκληρό κόσμο, η ΕΕ έχει λίγα γεωπολιτικά χαρτιά. Η ένταξη στο μπλοκ είναι ένα από αυτά. Η τριάδα της Βαϊμάρης μπορεί να πείσει τους Μολδαβούς ότι το μέλλον τους είναι πράγματι στην Ευρώπη. Αλλιώς θα έχουν χαρίσει άλλο ένα κράτος στη Μόσχα – χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα.