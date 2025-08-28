Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες στο ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά των προβάτων και αγωνιούν για την επόμενη ημέρα λόγω της έξαρσης της ζωονόσου. Περισσότερο από ένα έτος έχει περάσει από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς στον Έβρο, στις 18 Αυγούστου 2024, και η κατάσταση έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, με περισσότερα από 206.000 ζώα να έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα, πάνω από 240 νέες εστίες της νόσου να έχουν εντοπιστεί τον τελευταίο ενάμιση μήνα, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να έχουν κλείσει οριστικά και το ζωικό κεφάλαιο των προβάτων της Ελλάδας να κινδυνεύει να αφανιστεί, εάν δεν ανακοπεί άμεσα η εξάπλωση.

Μέχρι σήμερα, εκ του αποτελέσματος, τα μέτρα που ελήφθησαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς έπειτα από ένα μικρό διάστημα ύφεσης, τους τελευταίους μήνες η νόσος πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις με σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Κυρίως στις περιοχές της Θεσσαλίας, όπου τους τελευταίους δώδεκα μήνες θανατώθηκαν 94.633 ζώα, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στον Έβρο, όπου ο αριθμός ξεπερνά τις 100.000. Νέα ύποπτα κρούσματα εντοπίζονται καθημερινά και σε άλλες περιοχές.

Οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, που δεν διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό για επιτήρηση των κτηνοτροφικών μονάδων και ελέγχους στις μετακινήσεις των ζώων – συμπεριλαμβανομένων όσων εισάγονται – ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα ύποπτα ζώα, αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την εξάπλωση. Δεύτερος παράγοντας είναι η πλημμελής εφαρμογή των μέτρων από κάποιους κτηνοτρόφους και επαγγελματίες που συμμετέχουν στην αλυσίδα, όπως ζωέμποροι, μεταφορείς γάλακτος, ζωοτροφών κ.ά.

Οι επιπτώσεις

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων χαρακτηρίζουν οριακή την κατάσταση, μιλούν για ολική καταστροφή της προβατοτροφίας και αφανισμό του επαγγέλματος, προειδοποιώντας και για τις επιπτώσεις στην αγορά, με ανατιμήσεις και ελλείψεις σε κρέας και τυροκομικά. «Δυστυχώς εδώ και έναν χρόνο οι ζωονόσοι θερίζουν και αφανίζουν τα κοπάδια μας. Η έξαρση πλέον είναι τεράστια, βλέπουμε κρούσματα σε δήμους που ήταν καθαροί, γεγονός που σημαίνει ότι απειλείται η κτηνοτροφία όλης της χώρας» δηλώνει ο Δημήτρης Μπαλούκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο εκρίζωσης που είναι σε ισχύ δεν πετυχαίνει. Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πριν από τη ΔΕΘ, ώστε να ενημερωθεί για την πραγματική εικόνα και να ξεκινήσει ο εμβολιασμός. «Πρέπει ο Πρωθυπουργός να καταλάβει τι πάει να χαθεί για τη χώρα» τονίζει.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κάλεσε το υπουργείο να υιοθετήσει το μοντέλο μοριακού ελέγχου στο σάλιο των αιγοπροβάτων που εφαρμόζει η Περιφέρεια, ώστε να μπει φρένο στην ευλογιά. Παράλληλα προχωρά η δημιουργία πέμπτου απολυμαντικού σταθμού στην περιοχή του Λιβαδίου Ελασσόνας.