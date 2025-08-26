Σε απόγνωση είναι οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα, καθώς τα αυξανόμενα κρούσματα της ευλογιάς εξακολουθούν να απειλούν με αφανισμό το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, διαφορετικά προειδοποιούν με κινητοποιήσεις. Ειδικά στη Θεσσαλία, το 1/3 των αιγοπροβάτων που εκτρέφονται στην Περιφέρεια, δηλαδή περίπου 94.600 ζώα, έχουν θανατωθεί από την αρχή της εκδήλωσης της ευλογιάς. Σε έκτακτη σύσκεψη στον Τύρναβο, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ομόφωνα να προκριθεί η λύση του εμβολιασμού των ζώων.

Από τα μέσα Ιουλίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιεί rapid test στα αμνοερίφια, έχοντας φθάσει τα 4.000 την εβδομάδα και τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι μειώνεται ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων. Μέσα σε αυτό το κλίμα, συγκαλείται το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου συγκαλείται ανάλογη σύσκεψη στην Ελασσόνα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρουσία του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα.