Σε άλλη μια κρίση βυθίζεται η Γαλλία, αφού το στοίχημα του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να κερδίσει υποστήριξη για το αντιδημοφιλές, λόγω των μέτρων λιτότητας, σχέδιό του για τη μείωση του χρέους απέτυχε, οδηγώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ βαθύτερα στην πολιτική αστάθεια. Ταυτόχρονα πληθαίνουν οι οικονομικές ανησυχίες, με τον υπουργό Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ να προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παρέμβει εάν η κυβέρνηση πέσει και οι επόμενες κυβερνήσεις δεν καταφέρουν να εξισορροπήσουν την κατάσταση. Οι γαλλικές αγορές κατέρρευσαν αφότου ο Μπαϊρού ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιό του για τη μείωση του χρέους. Η πρότασή του απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δήλωσαν ότι θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

Σε μια στιγμή που θεωρήθηκε ως οιωνός από τους αναλυτές, ο Μπαϊρού σκόνταψε και παραλίγο να πέσει χθες καθώς ανέβαινε στο βήμα για να μιλήσει σε εκδήλωση με συνδικαλιστές, στα πρώτα του σχόλια μετά την ανακοίνωση που έκανε το βράδυ της Δευτέρας. Είπε ότι οι νομοθέτες πρέπει τώρα να επιλέξουν μεταξύ «χάους» και «ευθύνης» και προέτρεψε τους Γάλλους να πιέσουν τους εκπροσώπους τους να κάνουν μια συνετή επιλογή πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου. «Δεν ζητώ από κανέναν να αλλάξει γνώμη, αλλά τουλάχιστον να το σκεφτεί» είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Ο πρώτος κίνδυνος, αυτός από τον οποίο δεν θα ανακάμψουμε, είναι η άρνηση». Το προτεινόμενο πακέτο του Μπαϊρού, ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών για το 2026, συμπεριλαμβανομένου ενός παγώματος των κρατικών δαπανών για ένα έτος και περικοπής δύο ημερών εθνικής αργίας, έχει απορριφθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Εάν συμβεί εκείνο που, αυτή τη στιγμή, θεωρείται ως το πιθανότερο σενάριο και η κυβέρνηση Μπαϊρού πέσει, ο Μακρόν θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές – μια κίνηση που έχει απορρίψει μέχρι τώρα – ή να προχωρήσει στη δημιουργία νέας κυβέρνησης. Ωστόσο, καμία από τις δύο αυτές ενέργειες δεν είναι πιθανό να λύσει τα δημοσιονομικά ζητήματα ή το πολιτικό αδιέξοδο της Γαλλίας.

Αυτή τη στιγμή το σενάριο που προκρίνεται από ανθρώπους στο περιβάλλον του γάλλου προέδρου είναι να επιλέξει νέο πρωθυπουργό. Ομως το να βρεθεί αυτό το πρόσωπο και – κυρίως – το να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, καθώς το κόμμα του Μακρόν δεν διαθέτει πλειοψηφία. Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό, ο οποίος ηγείται των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» και «ενάντια στα συμφέροντα της Γαλλίας» να ψηφιστεί η πτώση της κυβέρνησης. Αλλοι διαφώνησαν. Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση, με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι θέλει ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. «Δεν βλέπω ποιος νέος πρωθυπουργός δεν θα δεχόταν αμέσως κριτική» τόνισε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή κοντά στη Λεπέν. Οι Σοσιαλιστές, η ψήφος των οποίων θα είναι κρίσιμη, δήλωσαν επίσης ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού, όπως και οι Πράσινοι.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί δύο ημέρες πριν από τις διαδηλώσεις για τις οποίες καλούν διάφορες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες διαμαρτυρίες των Κίτρινων Γιλέκων που ξέσπασαν το 2018 για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και το κόστος ζωής. «Εκτός αν ο Φρανσουά Μπαϊρού επιβεβαιωθεί στην εξουσία – κάτι που είναι μια υπόθεση σήμερα που φαίνεται απίθανη – θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση που θα είναι μια φάση αποσταθεροποίησης» δήλωσε ο δημοσκόπος Ζαν-Ντανιέλ Λεβί, προβλέποντας αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό.

Αρνητικές είναι οι συνέπειες και στην οικονομία της Γαλλίας, με το κόστος δανεισμού να εκτοξεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο. «Η πιθανή παρέμβαση του ΔΝΤ είναι ο κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας εάν η οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί, κάτι που πρέπει να αποφύγουμε» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών. «Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει» πρόσθεσε ο Λομπάρ.