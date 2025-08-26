Και ο πρόεδρος Κυριάκος, είναι πια μαζί μας. Επέστρεψε από την Τήνο και τις διακοπές του, μαυρισμένος, αλλά περιέργως όχι ευδιάθετος (δεν ξέρω γιατί, ίσως λόγω «πρώτης μέρας στο σχολείο»…), και τώρα ξεκούραστος και με γεμάτες μπαταρίες είναι έτοιμος για νέες μεγάλες επιτυχίες. Το πακετάκι της ΔΕΘ οδεύει ολοταχώς, πλέον, για τα 3 δισ., σύμφωνα με μια πηγή μου – εξαρτάται από το εάν εν τέλει γίνουν δεκτές κάτι εισηγήσεις που αφορούν συνταξιούχους και χαμηλόμισθους. Ειδικά για τους συνταξιούχους αυτό που παίζεται και «καίει» περί τις 670.000 άτομα, είναι η λεγόμενη «προσωπική διαφορά».

Μου είπε ακόμη η πηγή μου ότι πολύ πιθανόν να υπάρξουν κι άλλες «παρεμβάσεις» επιδοματικού χαρακτήρα, του τύπου παροχή σταθερού ετήσιου επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους, της τάξεως των 250-300 ευρώ.

Με κάτι τέτοια ανεβαίνει συνεχώς το κονδύλι των παροχών, άλλα δεν ανησυχώ – «λεφτά υπάρχουν», το αναφέρει συνεχώς ο Πρωθυπουργός.

Την άλλη εβδομάδα ως γνωστόν είναι η ΔΕΘ, από το βήμα της οποίας θα ανακοινώσει όλα όσα περιέχει το πακέτο, αλλά μεθαύριο Πέμπτη ανεβαίνει στην πόλη για τα προεόρτια: σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής θα ανακοινώσει το πακέτο έργων που ετοιμάζει ή προωθεί η κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη.

Γιατί θέλει τον Τσίπρα

Ενα πλήθος δημοσιευμάτων, την Κυριακή και χθες, στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, δεν μας άφησαν κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε άλλη σκέψη, παρά μόνο μία: ότι το Μέγαρο Μαξίμου, στα πολλαπλά σχέδια που επεξεργάζεται για τη διάσωση του συστήματος, έχει πολύ ψηλά στις παραμέτρους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να παίξουν ρόλο την επανάκαμψη Τσίπρα. Οποιος μπορεί να διαβάσει πίσω από τις λέξεις, θα διαπιστώσει ότι ο βετεράνος πρόεδρος Αλέξης προορίζεται από τους σχεδιασμούς να διαλύσει την αντιπολίτευση, αξιωματική και ελάσσονα, ώστε ο πρόεδρος Κυριάκος, με την άνεση που τον χαρακτηρίζει, να θέσει στον ελληνικό λαό το δίλημμα «εγώ ή το χάος». Με την προσδοκία, ο λαός, που κάτι τέτοια τα μετράει πολύ, να επιλέξει χωρίς δεύτερη συζήτηση Μητσοτάκη, για να μη βρεθεί αντιμέτωπος με το χάος. Και δεν έχει καμιά όρεξη.

Είναι φανερό, από όλες τις πλευρές, λοιπόν. Θέλει τον Τσίπρα ο Κυριάκος, μόνο και μόνο γι’ αυτό – να διαλύσει την αντιπολίτευση και να εξαφανίσει κάθε πιθανότητα να προκύψει, από το πουθενά, μια νέα κυβερνητική πρόταση…

Ψάχνει τη ρεβάνς

Ο άλλος τώρα, στην αλαζονεία που τον δέρνει, επιδιώκει την επανάκαμψη, επειδή θεωρεί πως ήρθε η ώρα να πάρει τη ρεβάνς από τον Μητσοτάκη, και για τις 7-8 ήττες που έχει υποστεί από αυτόν, τα τελευταία χρόνια. Σου λέει, είναι στα κάτω του τώρα, άρα ευκολάκι να τον σκίσω.

Ελα όμως που αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Οχι μόνο, γιατί έχουν περάσει μόλις έξι χρόνια από την «αλησμόνητη» από κάθε άποψη διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά, επιπλέον, δεν δείχνει καν μεταμελημένος. Εδώ γράφει ολόκληρο βιβλίο, για να μας πείσει ότι υπήρξε ο τέλειος πρωθυπουργός, πλην όμως τον κατασυκοφάντησε το «αντιΣΥΡΙΖΑ» μέτωπο, γι’ αυτό και έχασε.

Και δεν είναι και ειλικρινής ο μπαγάσας, να βγει να δηλώσει ότι, ξέρετε, παιδιά; Επειδή δεν έχω τι να κάνω, ως απόμαχος, φτιάχνω ένα κόμμα για να έχω να απασχολούμαι και μπορεί, στην τελική, πού ξέρεις, να διεκδικήσω και τη… σωτηρία σας, από τα νύχια του μητσοτακαίικου. Οχι. Το πάει πονηρά, διά της τεθλασμένης. «Μου λείπει», δήλωσε στον «Monde», «η επαφή με τον κόσμο». Γιατί, ρε μεγάλε, σου απαγόρευσε κανείς αυτή την επαφή; Βουλευτής είσαι, μπορείς να έχεις όποια επαφή θέλεις. Τράβα μια περιοδεία, να σφίξεις χέρια. Πρέπει να κάνεις κόμμα δηλαδή, για να έρθεις κοντά με τον κόσμο;

Ολα ένα ψέμα, ρε παιδί μου, όλα…

Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη

Δεν άρεσε και πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη να επαναφέρει στη Βουλή το ψήφισμα του 2015 για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους. Και δεν άρεσε διότι πήρε την μπουκιά από το στόμα του φουκαρά του Φάμελλου, ο οποίος – θυμάστε – την περασμένη Τετάρτη, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, ανέλαβε… πρωτοβουλία καλώντας και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς την επομένη, για το θέμα της Γάζας. Ο Ανδρουλάκης δεν ανταποκρίθηκε στην πρόταση Φάμελλου. Και καλά έκανε, θα αποφανθώ, ο αντικειμενικός. Τι είναι ο Φάμελλος για να αποπειράται να σύρει τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε ένα τέτοιο, σοβαρής σημασίας θέμα; Σήμερα είναι, αύριο (που θα ιδρύσει ο Τσίπρας κόμμα) δεν είναι. Εξού και προχώρησε στη δική του, αυτόνομη πρωτοβουλία. Κάτι που προκάλεσε τη χολερική αντίδραση της Κουμουνδούρου περί «απομονωμένου» Ανδρουλάκη, ο οποίος «για μια ακόμη μια φορά (…) , σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης»!

Ερώτηση μία και μόνη, γιατί ενδεχομένως κάτι να μου έχει διαφύγει επ’ αυτού: υπάρχει… «μέτωπο» της αντιπολίτευσης; Πότε ιδρύθηκε, ρε παιδιά, και δεν το πήραμε χαμπάρι; Θα μας τρελάνουν οι… κουμουνδουριανοί, αλήθεια!

Ανυπολόγιστη ζημιά

Αναφέρθηκα, χθες, στην καταστροφή που βιώνει το νησί της Πάτμου, εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, με την ανικανότητα της δημοτικής Αρχής και των θεωρητικά εποπτευόντων τον δήμο υπουργείων, Εσωτερικών και Τουρισμού, και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έκλειναν έως τώρα τα μάτια. Χθες, κατόπιν εορτής, όπως με ενημέρωσαν, κατέφθασαν στο νησί κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ και εξειδικευμένοι τεχνικοί, προκειμένου να απασχοληθούν με το πρόβλημα της υδροδότησης και του βιολογικού καθαρισμού, δίνοντας έστω μια πρόχειρη λύση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν κάτι, γνωρίζω όμως ότι η ζημιά που έχει γίνει στην τουριστική εικόνα του νησιού μπορεί να αποδειχθεί ανυπολόγιστη. Και θα αυξάνεται όσο τα αρμόδια υπουργεία, και η Περιφέρεια, δεν παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους σκύβοντας πάνω στο συνολικό πρόβλημα «Πάτμος».

Τρανό παράδειγμα

Θα αναφέρω παράδειγμα σοβαρό. Στην υπέροχη παραλία του Γροίκου, είχε χτιστεί από τη δεκαετία του ‘60 το Ξενία του νησιού. Λειτούργησε για καμιά 20αριά χρόνια, και εν συνεχεία έκλεισε, όπως και πολλά άλλα Ξενία ανά τη χώρα. Χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του ’90 περιήλθε στην εκμετάλλευση ξενοδόχου από την Κω, ο οποίος το ανακαίνισε, το έκανε σύγχρονο και ευπαρουσίαστο, αλλά στο μεταξύ, η μισή παραλία του Γροίκου είχε μεταβληθεί – με την ανοχή των δημάρχων του νησιού – σε… δρόμο! Περνούσαν τα αυτοκίνητα στην πλάτη των λουομένων, πασπαλίζοντάς τους με σκόνη και «καταβρέχοντάς» τους με χαλίκια.

Ο ξενοδόχος από την Κω, προ δεκαετίας παραχώρησε το «Πάτμος Ακτίς», έτσι ονομάζεται το ξενοδοχείο, σε επιχειρηματικό όμιλο. Που διαμόρφωσε το ξενοδοχείο σε πολυτελείας, 5άστερο στη γλώσσα των ξενοδόχων, πραγματικό κόσμημα για το νησί (το μοναδικό που διαθέτει). Με παροχές, εξυπηρέτηση και ανέσεις αντίστοιχες ενός ξενοδοχείου αυτής της κατηγορίας. Οι επενδύσεις που έγιναν ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια, με στόχο να προσελκυσθεί στο νησί τουρισμός υψηλής οικονομικής δυνατότητας.

Το απίστευτο φαινόμενο

Εξελίχθηκαν όλα όπως πρέπει (το ξενοδοχείο ανήκει πλέον στην παγκόσμια αλυσίδα Marriott-Bonvoy), αλλά όχι αυτό που θα περίμενε κανείς να πράξει από την πλευρά του, ο Δήμος Πάτμου: να αποδώσει την παραλία στους λουόμενους! Αντίθετα, όλα σήμερα είναι ελεύθερα: αυτοκίνητα, μηχανάκια, ακόμη και βαριά φορτηγά, κόβουν ανενόχλητα βόλτες στην παραλία του Γροίκου, όλες τις ώρες της ημέρας. Κορνάροντας, γκαζώνοντας, και φυσικά, ταυτόχρονα, «φιλοδωρώντας» τους πελάτες του ξενοδοχείου με σκόνη και χαλικάκια. Φυσικά οι απροστάτευτοι τουρίστες φωτογραφίζουν έκπληκτοι το απίθανο φαινόμενο – αυτοκίνητα στην παραλία –, αλλά για τους «ιθαγενείς» όλο αυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα, ακόμη, τρανό παράδειγμα, του πως η χώρα προστατεύει το «επιχειρείν» στη βαριά της βιομηχανία, τον τουρισμό…