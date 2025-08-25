Σε ομιλία του τον Δεκέμβριο του 2016 ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, διατύπωσε τις θέσεις του για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Είπε χαρακτηριστικά: «Ως Νέα Δημοκρατία, θέλουμε να δώσουμε στους Ελληνες μια κυβέρνηση η οποία δεν θα πατρονάρει την κοινωνία των πολιτών και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μέσα από κρατικά ελεγχόμενες χρηματοδοτήσεις. Αντίθετα, μια κυβέρνηση που θα φροντίσει να δώσει τα εργαλεία στην ίδια την κοινωνία των πολιτών για να αυτοοργανωθεί. Που θα δράσει με έναν υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο για τις εκατοντάδες πρωτοβουλίες, που εκτυλίσσονται γύρω μας καθημερινά, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή στόχευση των ενεργειών και κατανομή των πόρων».

Λιγότερο από 10 χρόνια μετά, η κυβέρνηση του ίδιου ανθρώπου, με αιχμή το Μεταναστευτικό, απειλεί πλέον ανοιχτά τις οργανώσεις αν δεν ευθυγραμμίζονται με την κυβερνητική πολιτική. Οπως έχουμε παρατηρήσει ξανά, δυστυχώς, πρόκειται για προαναγγελίες πολιτικών ανάλογων με της Ουγγαρίας και της Ρωσίας. Παράλληλα ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης σε ΜΜΕ και social media έχει αναλάβει την εργολαβία της σπίλωσης. Τις τελευταίες μέρες, για παράδειγμα, διαβάζουμε αδιανόητα για τη Διεθνή Αμνηστία, την οργάνωση που με κίνδυνο των μελών της έχει καταγράψει βασανιστήρια και εξοντώσεις σε δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους στην Ελλάδα, τότε που με στελέχη όπως ο Παύλος Ζάννας, η Βιργινία Τσουδερού κι η Αμαλία Φλέμινγκ γύριζε όλο τον κόσμο καταγγέλλοντας τα βασανιστήρια της χούντας, ενώ ως και σήμερα δεν ξεχνά να θέτει στον ΟΗΕ το ζήτημα των αγνοουμένων του Αττίλα.

Οι απειλές που διατυπώνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη έφτασαν να κινητοποιήσουν 67 οργανώσεις να του απευθύνουν μια αγωνιώδη επιστολή που έχει προσώρας μείνει αναπάντητη καθώς απολαμβάνει τα μπάνια του. Κι ας τη συνυπογράφουν οργανώσεις με τις οποίες συναντιούνται κι ο ίδιος και οι υπουργοί του και βγάζουν όμορφες φωτογραφίες για να πουν ότι τους ακούν και συνεργάζονται. Το θέμα έφτασε, τελικά, στον ΟΗΕ, αφού ανησυχία διατύπωσε κι η ειδική εισηγήτρια του Οργανισμού για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εσπευσε βέβαια να της απαντήσει ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι «μεγαλύτερη τιμή από την ενόχληση αυτή της κυρίας δεν θα μπορούσε να υπάρξει». Αυτή είναι η ύψιστη τιμή για την ελληνική δημοκρατία πλέον; Εκεί φτάσαμε;