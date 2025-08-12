Δημοσιεύθηκε Κοινή Δήλωση, υπογεγραμμένη από 27 χώρες και ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τους αυστηρούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στη δήλωση επισημαίνεται ότι «τα ανθρωπιστικά βάσανα στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα. Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα». Οι υπογράφοντες ζητούν να προστατευτεί ο ανθρωπιστικός χώρος και να μην πολιτικοποιείται η παροχή βοήθειας.

Ανησυχία για τους Περιορισμούς σε Διεθνείς ΜΚΟ

Η δήλωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ότι, εξαιτίας των νέων περιοριστικών μέτρων καταχώρισης, οι βασικές διεθνείς οργανώσεις ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Αυτό το ενδεχόμενο θεωρείται ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Παράλληλα, η κοινή τοποθέτηση καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει άμεσα τη λειτουργία όλων των διεθνών αποστολών βοήθειας και να δώσει τη δυνατότητα σε οργανώσεις και ανθρωπιστικούς φορείς να δραστηριοποιούνται χωρίς εμπόδια. Τονίζεται η ανάγκη για πρόσβαση μεγάλης κλίμακας σε ΟΗΕ, διεθνείς ΜΚΟ και άλλους εταίρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή βασικών αγαθών: τρόφιμα, νερό, καύσιμα, ιατρικά εφόδια και στέγαση.

Έκκληση για Κατάπαυση του Πυρός και Προστασία των Ανθρωπιστικών Αποστολών

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι όλα τα σημεία διέλευσης και διαδρομές πρέπει να παραμείνουν ανοικτά, ώστε να καταστεί εφικτή η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου ευχαριστούνται για τις διπλωματικές προσπάθειες που έχουν καταβάλει για κατάπαυση του πυρός, με στόχο την ειρήνη και την ανεμπόδιστη παράδοση της βοήθειας.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση: «Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να εισέλθει ανεμπόδιστα η βοήθεια στη Γάζα από ξηράς». Εκφράζεται επίσης η απαίτηση να μην γίνεται χρήση θανατηφόρας βίας κατά τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ διατυπώνεται έκκληση για την αυστηρή προστασία αμάχων, ανθρωπιστών και ιατρικού προσωπικού.

Ποιοι υπογράφουν τη Δήλωση

Την κοινή δήλωση συνυπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, Βελγίου, Καναδά, Κύπρου, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιαπωνίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Συμμετέχουν επίσης η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος της ΕΕ για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, καθώς και ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο.