Ο πρόεδρος Τραμπ έχει βαλθεί να αναγκάσει Ρωσία και Ουκρανία σε συμφωνία ειρήνης. Βιώνει άλλωστε το πασιφιστικό του παραλήρημα, περηφανευόμενος ότι κατόρθωσε να λήξει 6 με 7 πολέμους (πράγμα που δεν είναι ακριβές, όπως εξήγησαν οι «Times της Νέας Υόρκης). Εχει βάλει στο μάτι και το Νομπέλ Ειρήνης, οπότε μια λήξη του πολέμου στην Ουκρανία τού φαίνεται πολυπόθητη για να εξασφαλίσει στήριξη για τη βράβευση. Θέλει να «πάει και στον Παράδεισο», όπως εκμυστηρεύθηκε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο «Fox and Friends».

Μια περιήγηση σε εγχώριο και ξένο Τύπο θα σας ζαλίσει από τα πολλά και διαφορετικά σενάρια που δημοσιεύονται για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναλύσεις, παραπολιτικά, φήμες και εικασίες για το τι έχει ο Πούτιν στο μυαλό του. Διαβάζουμε ότι δεν ζητάει και πολλά… Να κρατήσει όσα εδάφη κατέχει ο στρατός του – ίσως και λίγα ακόμα που δεν κατέχει τώρα -, να μην υπάρξουν νατοϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία για τήρηση της ειρήνης μετά την πιθανή συμφωνία, να αρθούν οι κυρώσεις που η Δύση έχει επιβάλει στη Ρωσία. Παράλληλα ζητά ρητή διαβεβαίωση ουδετερότητας από την Ουκρανία, εγκατάλειψη του σχεδίου για ένταξη στο ΝΑΤΟ αλλά και του ΝΑΤΟ για μη περαιτέρω επέκταση προς την Ανατολή.

Με τη Ρωσία να κατέχει σχεδόν το 20% της ουκρανικής επικράτειας και συγχρόνως να είναι καθημαγμένη στρατιωτικά και οικονομικά από τις κυρώσεις και να προσπαθεί να πετύχει εκεχειρία για να ανασυνταχθεί, η ειρήνη ακούγεται σαν δώρο και περίοδο χάριτος. Η εμμονή του Τραμπ με την «ειρήνη», λες και η ειρήνη είναι μια εικόνα με δύο κότινους και ένα λευκό περιστέρι, μου θυμίζει την «Παγκόσμια Ειρήνη» που εύχονται οι διαγωνιζόμενες στα καλλιστεία. Μια λέξη κενή νοήματος.

Δεν θέλω ειρήνη. Τι να την κάνεις την ειρήνη όταν δεν υπάρχει ελευθερία; Ειρήνη έχουν και στην Κίνα και στη Λευκορωσία και σε τόσες άλλες απολυταρχίες. Τι να την κάνεις αυτή την ειρήνη; Χωρίς την ελευθερία της επιλογής, της έκφρασης, της δυνατότητας να διαλέξεις ως λαός και ως χώρα αν θες να είσαι με τη Δύση ή την Ανατολή, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Οπως μου γράφουν και οι φίλοι μου από την Ουκρανία αυτές τις μέρες, μια τέτοια ειρήνη είναι ασήμαντη. Και συμφωνώ. Δεν θέλω ειρήνη. Θέλω Ελευθερία. Για να είναι η ειρήνη ουσιαστική και ενσώματη.