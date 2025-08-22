Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν δείχνουν σημάδια πρόοδου καθώς Μόσχα και Κίεβο ανταλάσσουν δηλώσεις χωρίς κανένα σημάδι προσέγγισης.

Με ξεκάθαρο τρόπο ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, έβαλε τέλος στις όποιες προσδοκίες για επικείμενη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν έχει σχεδιαστεί συνάντηση και δεν το αμφισβητώ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας συνέχεια στο διπλωματικό αδιέξοδο που κυριαρχεί στις σχέσεις Μόσχας – Κιέβου.

Αμετακίνητες οι ρωσικές απαιτήσεις

Ο Λαβρόφ επανέλαβε τη σταθερή ρητορική της Μόσχας, κατηγορώντας τον Ζελένσκι για σαμποτάζ της ειρηνευτικής διαδικασίας. Όπως είπε, ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο μόνο όταν υπάρξει σαφής ατζέντα για μια Σύνοδο Κορυφής. «Αυτή η ατζέντα δεν έχει καν διαμορφωθεί», τόνισε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Ρωσία δεν έχει κάνει καμία υποχώρηση από τις αρχικές της θέσεις. Οι βασικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου παραμένουν: Η πλήρης παραχώρηση της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία. H αποκήρυξη της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Η διατήρηση ουδετερότητας της Ουκρανίας και ο αποκλεισμός οποιασδήποτε δυτικής στρατιωτικής παρουσίας

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη»

Από το Κίεβο ο πρόεδρος Ζελένσκι, έχοντας στο πλευρό του τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, αντέκρουσε τις ρωσικές κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως ο Πούτιν αποφεύγει σκόπιμα μια συνάντηση για να κερδίσει χρόνο και να παρατείνει τον πόλεμο.

«Αφού η Ρωσία δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, θέλει να κερδίσει χρόνο. Δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Η Αμερική και η Ευρώπη, ενωμένες, θα μειώσουν τις πιθανότητες συνέχισης του πολέμου», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ρούτε: «Ο Πούτιν δεν θα ξανατολμήσει»

Ο Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε ότι Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρώπη συνεργάζονται για τη δημιουργία ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που θα αποτρέψουν οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

«Τώρα εργαζόμαστε από κοινού για να διασφαλίσουμε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι τέτοιες, ώστε ο Βλαντίμιρ Πούτιν να μην επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί στην Ουκρανία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τραμπ: Σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε εάν επιτευχθεί ειρήνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εγείροντας ξανά την πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Πριν από μία εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να τον πείσει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε.»

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

Νέα στρατιωτικά μηνύματα από το Κίεβο

Την ώρα που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες βαλτώνουν, ο ουκρανικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις δοκιμές ενός νέου πυραύλου Κρουζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πύραυλος έχει βεληνεκές έως και 3.000 χιλιόμετρα και φέρει πολεμική κεφαλή άνω του ενός τόνου.

Η Βόρεια Κορέα στο πλευρό της Ρωσίας

Η Πιονγιάνγκ συνεχίζει να στηρίζει τη Μόσχα, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να παρασημοφορεί Βορειοκορεάτες στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο στο Κουρσκ. Η κρατική τηλεόραση πρόβαλε σκηνές με τον ηγέτη της χώρας να δακρύζει κατά την υποδοχή φερέτρων με τις σορούς των πεσόντων στρατιωτών.