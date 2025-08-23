Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες, Παρασκευή, ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι ευτυχής» για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με το ρωσικό πλήγμα, που προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στην αμερικανική εταιρεία στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε: «Δεν είμαι ευτυχής γι’ αυτό και δεν είμαι διόλου ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο».

Τραμπ: Ετοιμάζεται να λάβει σημαντικές αποφάσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι έχει δώσει διορία «δύο εβδομάδων» πριν προβεί σε κρίσιμες αποφάσεις για το ουκρανικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε, αυτή η απόφαση αφορά τις αμερικανικές επιλογές απέναντι στη σύρραξη, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων κυρώσεων ή σοβαρών τελωνειακών δασμών. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα είναι πολύ σημαντική απόφαση, κι είτε θα πρόκειται για κυρώσεις ή τεράστιους τελωνειακούς δασμούς ή και τα δύο, ή δεν θα κάνουμε τίποτα και πούμε: ‘αυτός είναι δικός σας πόλεμος’».

Προσδοκία Τραμπ για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Την περασμένη Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησε στην Αλάσκα τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ λίγες ημέρες μετά, τη Δευτέρα, είχε συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Τραμπ, όπως αναφέρουν συνεργάτες του, επιθυμεί οι δύο ηγέτες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ώστε να προωθήσει μια ειρηνευτική διαδικασία. Ωστόσο, οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτή η πολυαναμενόμενη συνάντηση παραμένει αβέβαιη και δύσκολα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο 79χρονος τέως πρόεδρος επέδειξε μια φωτογραφία στην οποία εικονίζεται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν από τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, τονίζοντας πως του εστάλη προσωπικά από τον Ρώσο ομόλογό του. Μάλιστα, αστειευόμενος, πρόσθεσε: «Θα την υπογράψω γι’ αυτόν».