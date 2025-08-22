Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα δει εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

O Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας με δημοσιογράφους δήλωσε: «Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους.»

Ακόμη ο Τραμπ είπε επίσης πως δεν είναι βέβαιος εάν ο ίδιος χρειάζεται να παραβρεθεί σε μία συνάντηση που προσπαθεί να κανονίσει μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, μετά τις πρόσφατες συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα προτιμούσε να μην παραστεί ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση» μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση (…), ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου κορυφής είναι έτοιμη. Και αυτή η ημερήσια διάταξη δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο Λαβρόφ στη συνέντευξη του στο NBC που μεταδόθηκε σήμερα

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουάσιγκτον θα ήθελε τα εμπόλεμα μέρη να αποδεχτούν «αρκετές αρχές» για μια μελλοντική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των συζητήσεων για ανταλλαγές εδαφών.

Αλλά «ο Ζελένσκι είπε “όχι” σε όλα αυτά», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Επίσης ο επικεφαλής της Ρωσικής διπλωματίας διερωτήθηκε: «Πως μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από μια «λεπτομερή προετοιμασία» και «την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας» του Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει ότι η συνάντηση μεταξύ του ιδίου και του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί και κάλεσε του συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν νέες κυρώσεις στην Μόσχα εάν δεν δείξει την επιθυμία να τερματίσει την εισβολή της.

Τέλος ο Ζελέσνκι ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Κίεβο έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι συζήτησε τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία με άλλες χώρες, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί μια επίθεση εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων.