Οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος το τελευταίο διάστημα έχουν αναγκάσει πολλά νοικοκυριά στην Ελλάδα να αναζητήσουν τρόπους ώστε να μειώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος και κατ’ επέκταση τα μηνιαία έξοδα τους. Η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να έχετε χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας.

Οσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνετε στο σπίτι τόσο περισσότερα χρήματα θα εξοικονομήσετε. Ετσι για ενίσχυση των προσπαθειών για εξοικονόμηση ενέργειας η λήψη 45 απλών μέτρων ορθολογικής χρήσης ενέργειας στο σπίτι μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 15% – 20% λένε οι ειδικοί.

Θέρμανση και κλιματισμός

1. Κλιματίστε μόνο τους χώρους που χρησιμοποιείτε και προγραμματίστε τη λειτουργία της θέρμανσης ή του κλιματιστικού ανάλογα με τη χρήση του χώρου.

2. Βεβαιωθείτε ότι γίνεται συχνός καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού και η κατεύθυνση του αέρα είναι προς τα κάτω για θέρμανση του χώρου.

3. Κάντε εξαέρωση και καθαρισμό των πτερυγίων των θερμαντικών σωμάτων με ειδική βούρτσα.

4. Αποφύγετε τη χρήση συνηθισμένων ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων και αερόθερμων.

5. Κάντε σωστή χρήση των παραθύρων και σκιάστρων. Τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες κλείνετε τα παράθυρα, τις κουρτίνες και τα εξώφυλλα των παραθύρων και το βράδυ ανοίξτε τα για να δημιουργηθεί ρεύμα αέρα που θα δροσίσει τον χώρο. Τις δροσερές καλοκαιρινές μέρες ανοίγετε τα παράθυρα αντί του κλιματιστικού και τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα ανοίγετε τις κουρτίνες και τα εξώφυλλα των παραθύρων για να θερμανθεί ο χώρος.

6. Ρυθμίστε σωστά τον θερμοστάτη. Δοκιμάστε τον χειμώνα 19–20 °C και το καλοκαίρι 25–26 °C ή ψηλότερα.

7. Προσαρμόστε την ενδυμασία σας ανάλογα με τον καιρό ακόμα και όταν βρίσκεστε εντός του κτιρίου.

8. Διατηρήστε πάντοτε πόρτες και παράθυρα κλειστά και μην αερίζετε τον χώρο όταν λειτουργεί ή θέρμανση ή το κλιματιστικό.

9. Μην τοποθετείτε πηγές θερμότητας κοντά στους θερμοστάτες.

10. Προτιμήστε ανεμιστήρες οροφής αντί των κλιματιστικών.

11. Κλείνετε τον κλιματισμό περίπου μισή ώρα προτού φύγετε από τον χώρο.

12. Ρυθμίστε το κλιματιστικό στη θέση «auto» και προτιμάτε τη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα (ρυθμίστε τον ανεμιστήρα του κλιματιστικού σε χαμηλές ταχύτητες μόνο όταν υπάρχει πολλή υγρασία).

13. Εγκατάσταση και χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας εκμεταλλεύεται την ανανεώσιμη ενέργεια του ήλιου για τη θέρμανση του νερού, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων καυσίμων. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των ενεργειακών δαπανών και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη θέρμανση του νερού.

14. Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με καλύμματα και μη βάζετε έπιπλα μπροστά από αυτά.

15. Εάν υπάρχει τζάκι, κλείνετε το στόμιό του όταν αυτό δεν είναι αναμμένο.

Φωτισμός

16. Με δεδομένο ότι το 20% της ετήσιας κατανάλωσης ενός νοικοκυριού προέρχεται από τον φωτισμό η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με τεχνολογία led επιφέρει σημαντική οικονομία.

17. Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο φως από όσο χρειάζεστε. Για τον σκοπό αυτό βάζετε μικρότερους λαμπτήρες σε διαδρόμους και αποθήκες και στους κοινόχρηστους βοηθητικούς χώρους.

18. Σβήνετε τα φώτα στους χώρους που δεν χρησιμοποιείτε.

19. Αποφεύγετε την αλόγιστη χρήση του τεχνητού φωτισμού.

20. Βεβαιωθείτε ότι γίνεται τακτικό ξεσκόνισμα των φωτιστικών.

21. Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το φυσικό φως της μέρας. Αποφύγετε τον τεχνητό φωτισμό εάν δεν είναι απαραίτητος.

22. Αναδιατάξτε τα έπιπλα του χώρου λαμβάνοντας υπόψη τα παράθυρα. Τοποθετήστε πάγκους εργασίας και γραφεία κοντά στα παράθυρα.

23. Χρησιμοποιείτε ανοιχτόχρωμα χρώματα στους τοίχους.

24. Προτιμήστε χαμηλό γενικό φωτισμό και πρόσθετο τοπικό φωτισμό στα σημεία όπου το χρειάζεστε.

Κουζίνα

Η ηλεκτρική κουζίνα καταναλώνει περίπου το 15% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού. Για τον λόγο αυτό:

25. Προθερμάνετε τον φούρνο μόνο όταν είναι απαραίτητο και για μικρό χρονικό διάστημα.

26. Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα του φούρνου όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

27. Ελέγχετε την καλή εφαρμογή της πόρτας στον θάλαμο του φούρνου.

28. Χρησιμοποιείτε τον αυτόματο καθαρισμό του φούρνου μετά τη χρήση και όσο ο φούρνος είναι ακόμα ζεστός.

29. Στις κουζίνες, χρησιμοποιείτε σκεύη που έχουν επίπεδη βάση και ταιριάζουν στο μέγεθος της εστίας. Προτιμάτε τη χύτρα ταχύτητας.

30. Σβήνετε τον φούρνο και τις ηλεκτρικές εστίες λίγο πριν ψηθεί το φαγητό για να εκμεταλλευτείτε τη θερμότητα που μένει.

Ψυγεία και καταψύκτες

31. Αποφεύγετε την τοποθέτηση ψυγείου κοντά σε καλοριφέρ, εντοιχισμένους χώρους ή την έκθεσή του σε ηλιακή ακτινοβολία.

32. Τοποθετήστε το ψυγείο σας μακριά από την ηλεκτρική κουζίνα.

33. Αποφεύγετε την τοποθέτηση ζεστών αντικειμένων στον χώρο του ψυγείου και του καταψύκτη.

34. Ελέγχετε το λάστιχο περιμετρικά της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει ερμητικά.

35. Ελέγχετε την απόψυξη αν δεν είναι αυτόματη, για να μη μαζεύεται πάγος πάνω από 0,5 εκατοστά.

36. Μην ανοιγοκλείνετε άσκοπα την πόρτα του ψυγείου και μην την κρατάτε πολλή ώρα ανοικτή.

37. Οταν απουσιάζετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βγάζετε το ψυγείο από την πρίζα, αδειάζετέ το και αφήνετε την πόρτα του ανοικτή.

Πλυντήρια και στεγνωτήρια

38. Προτιμάτε το φυσικό στέγνωμα των ρούχων.

39. Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο ρούχων και το στεγνωτήριο όταν είναι γεμάτα χωρίς να τα υπερφορτώνετε.

40. Χρησιμοποιείται τα απορρυπαντικά που δρουν αποτελεσματικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

41. Τα στεγνωτήρια ρούχων είναι οι πλέον ενεργοβόρες συσκευές. Αν πρέπει οπωσδήποτε να το χρησιμοποιήσετε, τοποθετήστε τη συσκευή σε θερμαινόμενο χώρο και χρησιμοποιήστε τη για συνεχόμενες χρήσεις, εκμεταλλευόμενοι τη συσσώρευση θερμοκρασίας. Επίσης καθαρίζετε το φίλτρο του αέρα ύστερα από κάθε χρήση.

Γενικές συμβουλές

42. Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη. Ενας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης επιτρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών θερμοκρασιών για διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ενας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης εξοικονομεί χρήματα τόσο για κλιματισμό όσο και για θερμότητα.

43. Να τηρείται τα προγράμματα συντήρησης των συσκευών και η συντήρηση να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Φροντίστε να διορθώνονται αμέσως τυχόν βλάβες στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

44. Μην αφήνετε καμία ηλεκτρική συσκευή αναμμένη όταν δεν τη χρειάζεστε. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αφήνοντας τις συσκευές σε αναμονή αυξάνουμε έως και 15% την κατανάλωση του νοικοκυριού μας.

45. Επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών. Ενας σημαντικός τρόπος να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας είναι να αγοράζετε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Η ενεργειακή σήμανση δείχνει το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής και μπορεί να κατατάξει τις συσκευές σε κατηγορίες από την πιο αποδοτική (κατηγορία Α+++) έως τη λιγότερο αποδοτική (κατηγορία D ή χαμηλότερη). Επιλέγοντας συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 60% ενέργειας σε σχέση με παλαιότερα μοντέλα.