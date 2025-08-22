«Είμαστε στο στάδιο της αποφασιστικής νίκης», διακήρυξε αργά χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την επίσκεψή του στη Μεραρχία της Γάζας.

«Ηρθα για να εγκρίνω τα σχέδια που παρουσίασε ο ισραηλινός στρατός σ’ εμένα και στον υπουργό Αμυνας για την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς» και «ταυτόχρονα», συμπλήρωσε, «έδωσα εντολή να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου, με όρους αποδεκτούς» από το Ισραήλ. «Η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, πάνε χέρι-χέρι», υπογράμμισε. «Εκτιμώ την παρουσία των εφέδρων και του τακτικού στρατού για αυτόν τον ζωτικό στόχο».

Οπως και σε άλλες δηλώσεις του τις τελευταίες ημέρες, σχολιάζει η εφημερίδα “Haaretz”, «ο Νετανιάχου συνεχίζει την ασάφεια» ως προς την ισραηλινή απάντηση στο σχέδιο που παρουσίασαν οι διεθνείς μεσολαβητές για μια προσωρινή, 60ήμερη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων σε δύο στάδια, με την οποία η Χαμάς είχε συμφωνήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Προς επίρρωση αυτής της αμφισημίας, γράφουν οι “Times of Israel” – επικαλούμενοι δήλωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ – δεν υπάρχουν σχέδια «σε αυτό το στάδιο» για την αποστολή ισραηλινής αντιπροσωπείας στο Κατάρ ή την Αίγυπτο για συνομιλίες. «Ο Νετανιάχου δεν ανέφερε σε ποιον είχε δώσει την εντολή και απέφυγε για άλλη μια φορά να σχολιάσει το εάν το Ισραήλ θα αποδεχόταν την πρόταση για σταδιακή συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων», επισημαίνει το δημοσίευμα, ενόσω ο ισραηλινός πρωθυπουργός δείχνει να βρίσκεται αυτοεγκλωβισμένος σε μια όλο και πιο στενή μέγγενη, απουσία σαφούς στρατηγικής, αλλά με συνεχιζόμενη τη στήριξη των ΗΠΑ.

Από τη μια δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους τους, από τους οποίους εξαρτά την πολιτική επιβίωσή του, ενόψει και της επανέναρξης της δίκης του το φθινόπωρο για διαφθορά και δωροδοκία. Από την άλλη έχει απέναντί του την κοινή γνώμη στο Ισραήλ για το θέμα των ομήρων – με κλιμακούμενες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – και τη διεθνή κατακραυγή. Τόσο για τα σχέδια κατάληψης της πόλης της Γάζας και των εύλογων φόβων για εφιαλτική επιδείνωση της εν εξελίξει ανθρωπιστικής καταστροφής, όσο και για τα νέα σχέδια εποικισμού της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, που βάζουν «ταφόπλακα» στη λύση των δύο κρατών. Τα καταδίκασαν χθες απερίφραστα ως «κατάφωρη» παραβίαση του διεθνούς δικαίου 21 χώρες, εκ των οποίων οι 20 ευρωπαϊκές (απούσας της Ελλάδας), μαζί με τον Καναδά και με προσυπογραφή της κοινής ανακοίνωσης από την Υπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και την αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δε Τουρκία, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, επέκτεινε ανεπίσημα χθες τους περιορισμούς στη ναυτιλία μεταξύ των λιμένων της και του Ισραήλ.

«Σώστε τη Γάζα, αρκετά», «πεθαίνει από τους σκοτωμούς, την πείνα και την καταπίεση», αναγράφονταν στα πανό μιας σπάνιας διαδήλωσης χθες στην πρωτεύουσα του παλαιστινιακού θυλάκου, ενόσω κάτοικοί της την εγκατέλειπαν κατά χιλιάδες, σε έναν νέο εκτοπισμό, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις σφίγγουν τον στρατιωτικό κλοιό, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της επιχείρησης «Αρματα του Γεδεών», με την επιστράτευση 60.000 εφέδρων. Χθες κλιμάκωσαν τους βομβαρδισμούς στις συνοικίες Σάμπρα και Τούφα.

«Αντιμετωπίζουμε μια πικρόχολη κατάσταση, να πεθάνουμε στο σπίτι ή να φύγουμε και να πεθάνουμε κάπου αλλού. Οσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, η επιβίωση είναι αβέβαιη», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters ο 67χρονος Ραμπάχ Αμπού Ελίας, πατέρας επτά παιδιών. Τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες από ισραηλινά πυρά στον θύλακο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας – οι οκτώ στη Σάμπρα, συμπεριλαμβανομένης της οκταμελούς οικογένειας ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Φατάχ, του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Αλλοι δύο Παλαιστίνιοι πέθαναν από λιμό, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από συναφείς αιτίες στη Λωρίδα της Γάζας στους 271. Εξ αυτών, τα 112 είναι παιδιά. Στις τάξεις τους, ο αριθμός των υποσιτιζόμενων έχει τριπλασιαστεί από τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη. Σε μια κίνηση δε που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ο ισραηλινός στρατός διέταξε χθες νοσοκομεία και διεθνείς οργανώσεις να προετοιμαστούν για εκκένωση από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς Νότο.