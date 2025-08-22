Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, εξέδωσε ένα αυστηρό τελεσίγραφο προς τη Χαμάς, προειδοποιώντας πως η πόλη της Γάζας απειλείται με ολοκληρωτική καταστροφή εάν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν αποδεχθεί τους όρους που θέτει το Ισραήλ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κατς υπογράμμισε πως «σύντομα οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν για τους φονιάδες και τους βιαστές της Χαμάς στη Γάζα, μέχρι να δεχθούν τους όρους που τίθενται από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου». Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό, οι βασικές προϋποθέσεις περιλαμβάνουν, πρώτον, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και, δεύτερον, τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Απειλές για ισοπέδωση της Γάζας και συγκρίσεις με Ράφα και Μπέιτ Χανούν

Ο Κατς προχώρησε και σε ακόμη πιο αυστηρή προειδοποίηση, τονίζοντας ότι, σε περίπτωση που η Χαμάς απορρίψει τους όρους, «η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα ή Μπέιτ Χανούν». Τα δύο αυτά αστικά κέντρα της Λωρίδας της Γάζας έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές ​κατά τη μακρά, συνεχιζόμενη πολεμική επιχείρηση του Ισραήλ, που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο, το Ισραήλ διαμηνύει πως η κλίμακα των στρατιωτικών επιχειρήσεων ίσως επεκταθεί, φέρνοντας επιπλέον ανθρώπινες απώλειες και καταστροφή υποδομών, εφόσον δεν υπάρξει αποδοχή των όρων του.