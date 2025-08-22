Σε σκηνή ζωντανής καλλιτεχνικής δημιουργίας μεταμορφώνεται η Καλαμάτα, καθώς οι Διεθνείς Μουσικές Ημέρες επιστρέφουν για 9η συνεχόμενη χρονιά. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου, διακεκριμένοι μουσικοί και σολίστ από την Ελλάδα και το εξωτερικό προσκαλούν σε μια μουσική περιήγηση από τον Μεσαίωνα μέχρι την pop και την avant – garde.

Συναυλίες, εκπαιδευτικά masterclasses σε πιάνο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, φωνητική και μουσική δωματίου είναι ορισμένες από τις εκδηλώσεις που συνθέτουν τη διοργάνωση. Επίσης παρουσιάζεται ο Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων και τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατφόρμας για τη νέα γενιά μουσικών. Το φετινό πρόγραμμα επιχειρεί μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη και χρονικές περιόδους, από τον Μεσαίωνα μέχρι την pop και την avant – garde.

Η αυλαία του φεστιβάλ σηκώνεται με τους δυναμικούς ήχους των Βαλκανίων και του Κλέζμερ, με το πολυπολιτισμικό σύνολο TRI ί DVE να μας ταξιδεύει σε διαφορετικές χώρες και παραδόσεις μέσα από βιολί, ακορντεόν, ζουρνά και ταμπούρα (25.08). Το TRI i DVE αποτελούν οι Felix Froschhammer – βιολί, Nico Prinz – βιολοντσέλο και ταμπούρα, Ivaylo Dimitrov – ακορντεόν, Tashko Tasheff – κοντραμπάσο, ζουρνάς. Την επόμενη μέρα, το Lycabettus Ensemble μεταφέρει το κοινό πίσω στον χρόνο, στην εποχή του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης (26.08). Οι φωνές των Ειρήνης Μπιλίνη Μωραΐτη και Αθανασίας Τέλιου συναντούν τη βιέλα, τη βιόλα ντα γκάμπα και άλλα μεσαιωνικά όργανα, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου οι ιστορίες και οι μνήμες αιώνων ζωντανεύουν μέσα από τη μουσική. (Ειρήνη Μπιλίνη Μωραΐτη: φωνή, μεσαιωνική βιέλα, σάζι, κρουστά · Αθανασία Τέλιου: μεσαιωνική βιέλα, βιόλα ντα γκάμπα.) Την τρίτη βραδιά (27.08) νέοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα για σοπράνο, πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, με συνοδεία στο πιάνο από τη Lidiia Nochovska, απόφοιτο της Εθνικής Μουσικής Ακαδημίας Tchaikovsky του Κιέβου και διεθνώς καταξιωμένη σε σημαντικές σκηνές.

Μουσικό θέαμα για όλη την οικογένεια μπορούν να απολαύσουν όσοι βρεθούν στις 28 Αυγούστου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή). Με είσοδο ελεύθερη θα απολαύσουν το υπέροχο «Καρναβάλι των ζώων» του Καμίλ Σεν Σανς (με τους Βίκη Βασιλειάδη: φλάουτο, Ιωάννη Μανωλακάκη: κλαρινέτο, Emil Kuyumcuyan: ξυλόφωνο, Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου: γκλόκενσπιλ, Lidiia Nochovska, Μαρία Παπαπετροπούλου: πιάνο, Felix Froschhammer, Αντώνιο Μαζιώτη: βιολί, Σοφία Αναγνώστου: βιόλα, Indira Rahmatulla: βιολοντσέλο, Tashko Tasheff: κοντραμπάσο, Λίλλυ Τριαντάρη: αφήγηση).

Με ελεύθερη είσοδο είναι και η συναυλία στις 29 Αυγούστου στο Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης. Η τέταρτη βραδιά του Φεστιβάλ είναι αφιερωμένη το βιολοντσέλο με τον Jean – Guihen Queyras, που με τη δεξιοτεχνία και την ευαισθησία του, ταξιδεύει το κοινό σε κόσμους παλαιάς και σύγχρονης μουσικής, όπου κάθε κομμάτι αποκαλύπτει μια μοναδική συναισθηματική παλέτα.

Masterclass

Ειδικά στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Εναλλακτική Σκηνή) την Κυριακή 31 Αυγούστου οι Hugo Rannou και Emil Kuyumcuyan παρουσιάζουν το Dancesuite, μια σύγχρονη… χοροεσπερίδα για τσέλο και κρουστά. Την επόμενη μέρα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, ο γερμανός βιολονίστας Felix Froschhammer δίνει ένα masterclass με ζωντανή ερμηνεία, ενώ την Τετάρτη, το σύνολο TREI της φωνητικής λαϊκής μουσικής αφηγείται ιστορίες από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτότυπες συνθέσεις. Την Πέμπτη, η μεσόφωνος Ema Nikolovska, μαζί με τον πιανίστα Cole Knutson και τον βιολίστα Pablo Hernán Benedí, ερμηνεύουν τραγούδια του ευρωπαϊκού λιντ, αναδεικνύοντας τη μουσική παράδοση Γερμανίας, Γαλλίας και Τσεχίας.