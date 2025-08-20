Με μια σειρά από οπλικά συστήματα ισραηλινής προέλευσης να αναμένεται να ενταχθούν σύντομα στο ελληνικό οπλοστάσιο, η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) από την ισραηλινή SK Group αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αναδεικνύοντας παράλληλα πως μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις σε μερίδα της ελληνικής κοινωνίας για τον χειρισμό του Νετανιάχου στο θέμα της Γάζας, αλλά επί του πρακτέου η Αθήνα αναγνωρίζει στο Ισραήλ έναν στιβαρό και με ιδιαίτερη βαρύτητα σύμμαχο απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας στην περιοχή και όχι μόνο.

Από τις αρχές του 2021, οπότε και πέρασε στον έλεγχο των Ισραηλινών έναντι τιμήματος 3 εκατομμυρίων ευρώ το 47,6%, είχαν αρχίσει να γίνονται ενέργειες που έδιναν κάποιες ελπίδες, αλλά είναι γεγονός πως σύμφωνα με την έκθεση ορκωτών λογιστών στο τέλος της χρήσης στις 31 Δεκεμβρίου 2023 η ΕΛΒΟ είχε πωλήσεις της τάξεως των 181.077,41 ευρώ που αφορούσαν στο σύνολό τους άχρηστο υλικό (scrap), ενώ τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν σε 1.566.123,17 ευρώ, ενώ ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία στη χρήση 2022 και 2021 έχει ως ακολούθως: το 2023 12 μισθωτοί έναντι 13 το 2022…

Το «αποτύπωμα» του Ομίλου SK

Σύμφωνα με πληροφορίες το τίμημα που κατέβαλαν οι Ισραηλινοί για να αποκτήσουν και το υπόλοιπο κομμάτι κυμαίνεται σε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Το ακριβές ποσό δεν είναι γνωστό, καθώς όλες οι πηγές μέσα και πέριξ της SK Group τηρούν σιγήν ιχθύος. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ο συγκεκριμένος ισραηλινός όμιλος έχει πείρα στο να αναλαμβάνει εταιρείες που βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση και να τις μετατρέπει σε κερδοφόρες και αυτό είναι που υπόσχονται οι Ισραηλινοί.

«Η απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στα στρατηγικά μας σχέδια ανάπτυξης και εμβαθύνει τους δεσμούς μας με την Ελλάδα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ομίλου SK, Ronen Hamudot. «Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες στις υποδομές και την κληρονομιά της ΕΛΒΟ και δεσμευόμαστε να τη μετατρέψουμε σε κορυφαίο διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών. Αυτή η επένδυση αντανακλά το μακροπρόθεσμο όραμά μας να ενισχύσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία και να επεκτείνουμε το επιχειρησιακό αποτύπωμα του Ομίλου SK στην Ευρώπη ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της χερσαίας άμυνας».

Οι φιλίες και τα συμφέροντα

Αν μη τι άλλο, αναφέρουν στα «ΝΕΑ» καλά πληροφορημένες πηγές, οι Ισραηλινοί τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και επιχειρηματικό δείχνουν να ενστερνίζονται την άποψη της Ουάσιγκτον πως η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και βλέποντας πως την ίδια στιγμή η Τουρκία εξελίσσεται σε ολοένα και πιο επικίνδυνο και αστάθμητο παράγοντα τόσο για τα ισραηλινά όσο και τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν στη σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Επειδή βέβαια στη διεθνή σκακιέρα δεν υπάρχουν φιλίες, αλλά κοινά συμφέροντα, οικονομικοί κύκλοι στο Τελ Αβίβ που ρωτήθηκαν από «ΤΑ ΝΕΑ» τονίζουν πως για τους Ισραηλινούς η εξαγορά της ΕΛΒΟ αποτελεί και έναν ελιγμό αντίστοιχο με εκείνον της τουρκικής Bayraktar που αγόρασε την αεροναυτική εταιρεία της ιταλικής Piaggio και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να μπει σε εξοπλιστικά προγράμματα του Rearm Europe. Στόχος των Ισραηλινών είναι και η μητρική εταιρεία να επωφεληθεί από αυτό, αλλά και η ΕΛΒΟ, καθώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα υπάρξει έργο και παραγωγή και μέσα από αυτό και επιτέλους ουσιαστικά έσοδα και απόκτηση τεχνογνωσίας και για την ΕΛΒΟ αλλά και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία γενικότερα, καθώς θα υπάρξουν στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων και ευρύτερες συνεργασίες με άλλες ελληνικές εταιρείες.