H αλλαντίαση αποτελεί ένα από τα σπανιότερα δηλούμενα νοσήματα του Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων στη χώρα μας. Το χρονικό διάστημα 2004-2024, όπως προκύπτει από την Επιδημιολογική Επιτήρηση του ΕΟΔΥ, δηλώθηκαν:

α) ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα αλλαντίασης, το 2009, σε βρέφος 3½ μηνών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,

β) δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, το 2017, σε βρέφη 3 και 2 μηνών από τις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου αντίστοιχα,

γ) ένα ύποπτο κρούσμα, το 2017, σε γυναίκα 59 ετών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

δ) μία ενδοοικογενειακή συρροή, και συγκεκριμένα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα, 63 και 62 ετών αντίστοιχα, το 2022, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,

ε) ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα, το 2024, σε νεογνό από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), η μέση δηλούμενη επίπτωση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (πλην του Ηνωμένου Βασιλείου) το 2023 ήταν πολύ χαμηλή, δηλαδή μόλις 0,2 κρούσματα ανά 1.000.000 πληθυσμού. Εν τω μεταξύ και όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΥ, ο επίσης μικρός αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων αλλαντίασης στην Ελλάδα δεν επιτρέπει συγκρίσεις με τα δεδομένα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.