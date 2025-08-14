Με μεγάλο μέρος της να πλήττεται από ένα επίμονο κύμα καύσωνα, η Ευρώπη προσπαθεί να πάρει ανάσα, καθώς φλέγεται από τη Βαλτική ως τη Μεσόγειο και από τον Ατλαντικό ως την Τουρκία. Από τις κορυφές του Λευκού Ορους στη Γαλλία μέχρι τις καμένες πλαγιές του Βεζούβιου στη Νότια Ιταλία και τη Σμύρνη στην Τουρκία, οι ακραίες θερμοκρασίες προκαλούν θανάτους από θερμική εξάντληση και τροφοδοτούν πυρκαγιές στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τα Βαλκάνια. Ούτε οι βόρειες χώρες όπως η Γερμανία γλιτώνουν, καθώς δεν έχουν συνηθίσει σε προβλέψεις για θερμοκρασίες 38 και 39 βαθμών για τις επόμενες ημέρες, ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού.

Οι εικόνες από άδειους δρόμους σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, στους οποίους μπορεί να δει κάποιος μόνο τουρίστες που αναζητούν ανακούφιση στη σκιά, αναμειγνύονται με εκείνες από τις τεράστιες φλόγες που καίνε δάση σε όλον τον ευρωπαϊκό Νότο. Πυρκαγιές, ενισχυμένες από τον καύσωνα και τους ισχυρούς ανέμους, συνέχισαν να μαίνονται χθες σε όλη τη Νότια Ευρώπη, καίγοντας σπίτια, αγροκτήματα και εργοστάσια και αναγκάζοντας χιλιάδες άτομα να εκκενώσουν τις εστίες τους.

Τα διεθνή μέσα αναπαρήγαγαν τη δήλωση ενός εθελοντή στην Πάτρα που ανέφερε πως όλο αυτό «μοιάζει με την ημέρα της Κρίσης», ενώ τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση από την Ισπανία για τον εθελοντή πυροσβέστη που πέθανε από σοβαρά εγκαύματα καθώς προσπαθούσε να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες στην κεντρική περιοχή Καστίλλης και Λεόν, ενώ η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι σχεδόν όλη η χώρα βρισκόταν σε ακραίο ή πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ηταν το έκτο άτομο που πέθανε φέτος σε πυρκαγιές στην Ισπανία.

Η χώρα βρίσκεται στη δέκατη ημέρα ενός καύσωνα που κορυφώθηκε την Τρίτη με θερμοκρασίες έως και 45 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, καθιστώντας τον έναν από τους μεγαλύτερους σε διάρκεια που έχουν καταγραφεί.

Η εργασία σε περιοχές απροετοίμαστες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των πυροσβεστών, δήλωσε ο Αλεξάντερ Χελντ, ανώτερος εμπειρογνώμονας στη διαχείριση πυρκαγιών στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών. Οι Αρχές έπρεπε να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την πρόβλεψη και την πρόληψη των πυρκαγιών δημιουργώντας ζώνες ασφαλείας και καθαρίζοντας την εύφλεκτη βλάστηση, πρόσθεσε. Η ισπανίδα υπουργός Περιβάλλοντος, Σάρα Ααγκέσεν, δήλωσε ότι υπάρχουν υποψίες πως πολλές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα προκλήθηκαν σκόπιμα από εμπρηστές.

Από το 1975 έχουν σημειωθεί 75 καύσωνες στην Ιβηρική Χερσόνησο και τις Βαλεαρίδες Νήσους (χωρίς τους φετινούς) και 57 στα Κανάρια Νησιά. Μόνο τέσσερις διήρκεσαν 11 ημέρες ή περισσότερο. Στη γειτονική Πορτογαλία, οι υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά στην ενδοχώρα, τροφοδοτούν πολλαπλές πυρκαγιές εδώ και μέρες. Στη Γαλλία, με 29 περιοχές υπό παρακολούθηση, ο υψηλότερος συναγερμός είναι στην Οντ, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, όπου η τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα – η χειρότερη του αιώνα στη γειτονική χώρα -, η οποία κατέστρεψε 160.000 στρέμματα, δεν έχει ακόμη ελεγχθεί εντελώς.

Ενδεικτικό είναι πως για να συναντήσει κάποιος θερμοκρασία γύρω στο μηδέν στο Μον Μπλαν, το υψηλότερο βουνό της Ευρώπης, στα γαλλο-ιταλικά σύνορα, πρέπει να ανέβει στα 4.600 μέτρα, δηλαδή μόλις 200 μέτρα πριν από την κορυφή.

Ο Πάπας Λέων μετέφερε την εβδομαδιαία ακρόασή του από την πλατεία του Αγίου Πέτρου σε κλειστό χώρο στο Βατικανό, «για να μείνει λίγο μακριά από τον ήλιο και την υπερβολική ζέστη», καθώς το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες για 16 πόλεις χθες, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να κορυφωθούν στους 39 βαθμούς Κελσίου στη Φλωρεντία.

Τα Βαλκάνια, με συναγερμούς για θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου στην Αλβανία, τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο, και τη Δυτική Τουρκία, υποφέρουν επίσης από τη μάστιγα των ολοένα και πιο μακροχρόνιων, πιο έντονων και πιο συχνών καυσώνων, που συχνά οδηγούν σε μεγάλες πυρκαγιές. Πίσω από αυτά τα ακραία φαινόμενα βρίσκεται η κλιματική αλλαγή, η οποία αποκαλύπτει το πιο άγριο και εμφανές πρόσωπό της στους πολίτες και τους πολιτικούς.

Στη Γερμανία, που επίσης αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα, έπειτα από έναν βροχερό Ιούλιο, καταγράφονται τώρα οι περισσότερες ημέρες με κίνδυνο πυρκαγιάς στα τελευταία 30 χρόνια. Η ακραία ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν φόβους για πυρκαγιές στα πυκνά δάση του Βορρά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το τέταρτο κύμα καύσωνα της σεζόν οδήγησε στην ενεργοποίηση πορτοκαλί συναγερμού σε διάφορες περιοχές, εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο των υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο το πιο πιεστικό πρόβλημα δεν είναι η ζέστη αλλά η έλλειψη νερού, με την έκτη πιο ξηρή άνοιξη από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1836. Οι εταιρείες ύδρευσης προειδοποιούν για «σημαντικές επιπλοκές» σε εθνικό επίπεδο.