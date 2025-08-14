Κάτι έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ από την περσινή εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη, κάτι από τον τρόπο του Κώστα Λαλιώτη και κάτι από τον τρόπο με τον οποίο το ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να προσεγγίζει ακροατήριό του. Γι’ αυτό στο Ζάππειο, στο τέλος του πολιτικού σκέλους της επετείου για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, προγραμματίζουν να κάνουν συναυλία. Ακόμα ο καλλιτέχνης ή το σχήμα που θα συμμετέχει αναζητείται, αλλά μια πρώτη προσέγγιση με πρόσωπα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την αναζήτηση έχει γίνει. Ρεπερτόριο; Προφανώς, θα έλεγε κανείς, πασοκικό – η γκάμα και η έννοια είναι ευρεία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Το πρώτο κόμμα που ενημέρωσε χθες για την παρουσία του στην Αχαΐα, με τον πρόεδρό του και τον βουλευτή της περιοχής, είναι παραδόξως το πιο μικρό κοινοβουλευτικά. Ο Αλέξης Χαρίτσης και η Σία Αναγνωστοπούλου επισκέφτηκαν τη ΒΙΠΕ Πάτρας, με τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς να χρησιμοποιεί σκληρό τόνο απέναντι στην κυβέρνηση: «Πρέπει, επιτέλους, να δούμε τα πράγματα κατάματα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη, σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη». Στα σημεία της φωτιάς βρέθηκε επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ, με κλιμάκιο υπό τον Διονύση Καλαματιανό, αλλά και ο Στέφανος Κασσελάκης.

ΜΕ ΓΑΠ

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό και βουλευτή Αχαΐας, Γιώργο Παπανδρέου (που βρέθηκε και χθες στο πεδίο), θα επισκεφθεί σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές. Μαζί του θα βρίσκεται ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο αναπληρωτής γραμματέας της ΚΟ Γιάννης Τσίμαρης, ο τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Πουλάς, η βουλευτής Χριστίνα Σταρακά, ο επικεφαλής αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και τοπικά στελέχη. Θα ξεκινήσουν το πρωί από τη Φιλιππιάδα και την Πρέβεζα, ενώ αργότερα θα επισκεφθούν την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα και το σώμα Εθελοντών Διασωστών-Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας. «Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΔΙΠΛΗ ΖΗΜΙΑ

Είναι προφανές πως, σε μια πυρκαγιά, προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες των πολιτών. Ομως η ζημιά που γίνεται στο περιβάλλον, με τα καμένα δέντρα και τα άγρια ζώα που κανείς δεν μετράει, είναι κι αυτή σημαντική. Κάθε δέντρο που καίγεται κάνει τον επόμενο καύσωνα ακόμα πιο δυσβάσταχτο, δυσκολεύει την ποιότητα ζωής, αυξάνει τον κίνδυνο για μια σειρά από ευπαθείς ομάδες. Οχι σε ένα μακρινό μέλλον που όλοι θα είμαστε νεκροί και δεν θα έχει σημασία, αλλά σε έναν χρόνο από σήμερα. Οχι κάπου μακρινά, σε χώρα που δεν μας νοιάζει κι αν καεί, αλλά στη δική μας μικρή κουκίδα στον χάρτη.