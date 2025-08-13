Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας παραγματοποίησε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του:

Βρέθηκα σήμερα σε περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα, επισκεπτόμενος τη Βούντενη – Μπάλλα, το Ρωμανό, τα Τσουκαλείκα – Αλισσο, καθώς και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο για θέματα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δημόπουλο, ενημερώθηκα από τον επικεφαλής προϊστάμενο στο Υπηρεσιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας για την πορεία της κατάσβεσης και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Υπενθύμισα ότι εδώ και δύο δεκαετίες είχα προειδοποιήσει πως η κλιματική αλλαγή επιβάλλει ριζική αλλαγή πορείας.

Τόνισα επίσης ότι η χώρα σήμερα «τρέχει πίσω από τις τραγικές εξελίξεις», ενώ η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την πελατειακή κατασπατάληση των πόρων και να προχωρήσει άμεσα σε έναν εθνικό διάλογο για την εκπόνηση ενός ολιστικού εθνικού σχεδίου πράσινης βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και κοινωνικής ευημερίας.

Κλείνοντας, υπογράμμιςα ότι οι καταστροφές που ζούμε είναι το αποτέλεσμα της απουσίας πρόληψης και ανθεκτικότητας. Χωρίς άλλες καθυστερήσεις και δεύτερες σκέψεις, πρέπει να επενδύσουμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους εκεί όπου θα διασφαλίσουν το μέλλον της χώρας και των πολιτών της.