Στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας και στο κέντρο επιχειρήσεων βρέθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός, μαζί με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως τόνισε ο Γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος, «η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε στο πλευρό των πληγέντων και όλων όσων δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή: των πυροσβεστών, των εθελοντών, των εργαζομένων στην Πολιτική Προστασία, των αστυνομικών. Παραμένουμε σε εγρήγορση ελπίζοντας να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτός ο εφιάλτης. Δυστυχώς, και πάλι, οι διαβεβαιώσεις περί επάρκειας των μέτρων προστασίας και θωράκισης από τις πυρκαγιές ήταν λόγια δίχως αντίκρισμα. Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές».

Όλγα Γεροβασίλη: Προφανές ότι ο σχεδιασμός, ιδίως στον τομέα της πρόληψης, ήταν ανεπαρκής

«Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για θωρακισμένη χώρα και ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού αποδείχτηκαν κενό γράμμα. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός, ιδίως στον τομέα της πρόληψης, ήταν ανεπαρκής» αναφέρει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη. Προσθέτει ότι «για δεύτερη μέρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη με εκτεταμένες πυρκαγιές σε όλη τη Χώρα. Δοκιμάζεται ο τόπος μας, οι άνθρωποι, σε περιοχές της Αρτας και της Πρέβεζας από το πύρινο μέτωπο. Η σκέψη μας βρίσκεται διαρκώς στους συμπολίτες μας που βιώνουν τον εφιάλτη, στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και σε όλους όσους δίνουν τη μάχη στο πεδίο».