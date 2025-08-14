Ενστικτο

Οσο πλησιάζει η ώρα της συνάντησης στην Αλάσκα, οι δεδηλωμένες προσδοκίες μειώνονται. Επίσημα ή ανεπίσημα ο Λευκός Οίκος λέει πως θα είναι αναγνωριστική – κι επαναλαμβάνει σχεδόν μονότονα ότι η Μόσχα τη ζήτησε. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ανώνυμα ένας αμερικανός αξιωματούχος στο Politico, στόχος της είναι ο ηγέτης των ΗΠΑ να «μετρήσει» τον Ρώσο, να ανακαλύψει κατά πόσο είναι διατεθειμένος να κάνει ειρήνη και να δουλέψει ώστε να τον φέρει στο ίδιο δωμάτιο με τον Ζελένσκι. Το ραντεβού, δηλαδή, έχει σχεδιαστεί πάνω στην «εμπιστοσύνη στο ένστικτο του Τραμπ» (το ένστικτο του κτηματομεσίτη που ψάχνει το ντιλ, θα μπορούσε να προσθέσει ένας κυνικός). Παρότι ο ίδιος γκρινιάζει συνέχεια ότι ο επικεφαλής του Κρεμλίνου λέει «βλακείες» και μισόλογα, η διοίκησή του εμφανίζεται πεπεισμένη πως αυτή τη φορά ο Πούτιν στέλνει σημάδια ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η προθυμία με την οποία ο πλανητάρχης δέχτηκε να συναντήσει τον τσάρο, χωρίς να θέσει καμία προϋπόθεση, υπογραμμίζει την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο και την πίστη του στη δυνατότητά του να «μυριστεί» τις πουτινικές προθέσεις, υποστηρίζουν οι δικοί του (εξηγώντας την ον κάμερα ατάκα του «μέσα σε δύο λεπτά θα έχω καταλάβει»).

Μετρ

Ο POTUS, λοιπόν, θα κρίνει ποιες είναι οι διαθέσεις του πρώην πράκτορα της KGB. Αυτός που δεν πέφτει απλώς θύμα της κολακείας αλλά κραυγάζει ότι θέλει οι άλλοι να τονώνουν τον εφηβικό ναρκισσισμό του, θα εκτιμήσει κατά πόσο είναι ειλικρινή τα λόγια εκείνου που έχει εκπαιδευθεί να μιλάει διφορούμενα. Μια γρήγορη ματιά σε προηγούμενα τετ α τετ τους (έχουν έξι στο ενεργητικό τους) αρκεί για να αναιρεθεί η πεποίθηση που επικρατεί στο τραμπικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ύστερα από εκείνο που έγινε πριν από επτά χρόνια στο Ελσίνκι, ο Τραμπ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου «Ο πρόεδρος Πούτιν λέει ότι δεν ήταν η Ρωσία. Δεν βλέπω κανέναν λόγο γιατί να ήταν», αναφερόμενος στη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Τι κι αν έτσι αντέκρουε τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του; Κατά τους “New York Times”, κάθε αλληλεπίδραση που είχαν στην προηγούμενη θητεία του τρόμαζε τους τοπ συμβούλους του γιατί τον έβλεπαν να αγνοεί τις προτάσεις τους. Ή να γυρνάει με ανεφάρμοστες ιδέες που φαινόταν να έχουν «φυτευτεί» στο μυαλό του από τον Ρώσο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι στη συγκεκριμένη σχέση υπάρχει ένας μετρ της χειραγώγησης. Κι αυτός δεν είναι ο 47ος πρόεδρος.