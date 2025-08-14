Θετικούς ρυθμούς καταγράφει η αξία των πωλήσεων καλλυντικών στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια, με τον συνολικό τζίρο της αγοράς να εκτιμάται το 2024 ότι ξεπέρασε τα 1,4 δισ. ευρώ – αν και η αύξηση των πωλήσεων έχει και πληθωριστικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι κατά μέσο όρο οι τιμές πώλησης των καλλυντικών αυξήθηκαν κατά 7% το 2023, το 2024 αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά 4,5%, για το 2025 αναμένεται αύξηση των πωλήσεων σε αξία μεταξύ 4%-7%, ενώ αντίστοιχο αναμένεται να είναι το ποσοστό αύξησης και για το 2026.

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της ICAP CRIF, οι πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών, που οδήγησαν στη μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών, η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών των καλλυντικών και κατ’ επέκταση στην τελική τιμή τους έστρεψαν τους καταναλωτές σε πιο οικονομικές λύσεις δυναμώνοντας το κανάλι της ευρείας διανομής προϊόντων (σουπερμάρκετ), από το οποίο πλέον αγοράζονται πάνω από τα τρία στα δέκα καλλυντικά προϊόντα που καταναλώνουν οι Ελληνες σε όλες τις κατηγορίες. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων περιποίησης και ομορφιάς παραμένουν επίσης, εκτός από τις τιμές πώλησης, και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, η διάρθρωση του πληθυσμού ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, η εποχικότητα, η διαφημιστική προβολή τους κ.ά.

Οπως αναφέρει η Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF, η αξία της συνολικής εγχώριας παραγωγής καλλυντικών (σε τιμές χονδρικής) παρουσίασε συνεχή αύξηση μετά το 2020, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής περίπου 11% την περίοδο 2021-2024. Μάλιστα, μέρος της ανόδου αυτής τροφοδοτείται και από τις ενισχυμένες εξαγωγές, οι οποίες την περίοδο 2021-2024 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 37,4%.

Περιποίηση δέρματος

Το μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια παραγωγή καλλυντικών, σε αξία, καταλαμβάνουν διαχρονικά τα προϊόντα περιποίησης δέρματος (προσώπου και σώματος) και ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 ένα στα δύο προϊόντα που αγοράστηκαν (51,5%) ήταν περιποίησης δέρματος, ακολουθούμενο από τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 26,3% επί των συνολικών πωλήσεων.

Βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις εταιρείες του κλάδου αποτελούν τα κανάλια διανομής των προϊόντων τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης της ICAP CRIF, το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε περίπου το 32% της συνολικής αξίας των πωλήσεων καλλυντικών και ακολουθούν τα φαρμακεία και η επιλεκτική διανομή.

Τα καταστήματα

Παράλληλα, αν και το «φυσικό» κανάλι διανομής (κατάστημα) παραμένει ισχυρό, πολλοί καταναλωτές έχουν στραφεί στην αγορά καλλυντικών μέσω του Διαδικτύου (e-commerce), με το ποσοστό των πωλήσεων ηλεκτρονικά να φτάνει ήδη το 15%. Το συγκεκριμένο κανάλι έχει ενισχύσει την παρουσία του καθώς οι ηλεκτρονικές πωλήσεις προσφέρουν πληθώρα επιλογών, ταχύτητα στις συναλλαγές και ευελιξία στον τρόπο παράδοσης. Σημαντικό ωστόσο παραμένει και το μερίδιο των φαρμακείων στις πωλήσεις καλλυντικών με ποσοστό 20%, ενώ η επιλεκτική διανομή (επώνυμα προϊόντα σε αλυσίδες καλλυντικών) αντιπροσωπεύει το 16% επί των συνολικών πωλήσεων τη χρονιά που πέρασε.

Σε συνολικά 32 εξεταζόμενες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη της ICAP CRIF, oι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν συνεχή άνοδο την τριετία 2021-2023, με αύξηση 7,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.