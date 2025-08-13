Στην πιο κρίσιμη καμπή του πολέμου, διπλωματία και στρατιωτική πραγματικότητα συγκρούονται με ασυνήθιστη σφοδρότητα: ενώ τα ρωσικά στρατεύματα επιταχύνουν την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία, οι ευρωπαίοι ηγέτες δίνουν μια ύστατη μάχη υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα των Ουκρανών να αποφασίζουν για το δικό τους μέλλον και επιχειρώντας να συγκρατήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ από μη αναστρέψιμες παραχωρήσεις εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα, η οποία όπως ανακοινώθηκε χθες, θα πραγματοποιηθεί στο Ανκορεϊτζ. «Ο Τραμπ δεν έχει στρατηγική και θα υποκύψει στον Πούτιν» λέει ο πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, Μπεν Χότζες. Οι 26 από τους 27 ηγέτες της ΕΕ, απομονώνοντας την Ουγγαρία, ενώνουν τη φωνή τους υπέρ μιας «δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης» που θα εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας, την ώρα που ο Πούτιν φαίνεται να προετοιμάζει νέα κλιμάκωση. Με φόντο μια ιστορική συνάντηση στην Αλάσκα, οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή και κάθε κίνηση μπορεί να καθορίσει όχι μόνο την έκβαση του πολέμου αλλά και το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

«Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία» γράφουν σε ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία. «Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους» προστίθεται στη δήλωση. «Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία» επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθούν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών» και προσθέτουν ότι «κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Ο Τραμπ επιμένει ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν είναι μια «προκαταρκτική γνωριμία» για να εκτιμήσει την προθυμία του ρώσου ηγέτη να συμβιβαστεί, όμως οι ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Τραμπ θα παρασυρθεί σε κοινή δήλωση με τη Μόσχα που θα περιλαμβάνει μη αναστρέψιμες παραχωρήσεις πριν από ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Πούτιν ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση για να προωθήσει μια ευρύτερη ατζέντα εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Αλλωστε το γεγονός ότι υποβάθμισε την πιθανότητα επίτευξης προόδου στην Αλάσκα λέγοντας ωστόσο ότι αναμένει «εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον Πούτιν είναι μια μορφή διαχείρισης προσδοκιών που δύσκολα θα καθησυχάσει τους ευρωπαίους ηγέτες.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Πούτιν στην Ευρώπη, χλεύασε τη δήλωση των ευρωπαίων ομολόγων του λέγοντας: «Η δήλωση προσπαθεί να θέσει όρους για μια συνάντηση στην οποία οι ηγέτες της ΕΕ δεν προσκλήθηκαν. Το γεγονός ότι η ΕΕ έμεινε στο περιθώριο είναι από μόνο του αρκετά λυπηρό. Το μόνο που θα μπορούσε να το κάνει χειρότερο είναι να αρχίσουμε να δίνουμε οδηγίες από τον πάγκο».

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η Ρωσία επιδιώκει την ειρήνη και ότι, αντίθετα, ετοιμάζει νέα στρατιωτική επίθεση. Η Ουκρανία παραδέχτηκε ότι προσπαθεί να αποτρέψει μια αποφασιστική ρωσική προέλαση στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες εξακολουθούν να ελπίζουν ότι η πρόσφατη δυσφορία του Τραμπ για την αποτυχία του Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών δεν θα εξαφανιστεί όταν συναντηθεί με τον ρώσο ηγέτη.

Εν τω μεταξύ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε σαφές ότι «η ακολουθία των βημάτων είναι σημαντική. Πρώτα μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός με ισχυρό σύστημα παρακολούθησης και αδιάσειστες εγγυήσεις ασφαλείας».

Χθες, υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην οποία ο τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη εκφράζοντας την ελπίδα να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς μια εκεχειρία σε μελλοντικούς γύρους.

Στο φόντο των όποιων πρωτοβουλιών, τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν με ταχύτητα σε έναν στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. «Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.