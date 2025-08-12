Η συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου την Τρίτη.

Οι δύο ηγέτες θα βρεθούν μαζί για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με στόχο να συζητήσουν την πιθανότητα λήξης του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Καθώς ο Πούτιν προωθεί ειρηνευτικές προτάσεις που φαίνεται να ευνοούν σημαντικά τη Ρωσία, πολλοί αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκφράζουν ανησυχίες ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα εκμεταλλευτεί τη συνάντηση για να ενισχύσει τη θέση του.

Ποια είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει την συνάντηση των δύο ηγετών

Το Άνκορατζ είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας. Βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό τμήμα της στις ακτές του Cook Inlet. Η θέση του είναι στρατηγική, γιατί βρίσκεται σχετικά κοντά σε βουνά, θάλασσα και εσωτερικές περιοχές, λειτουργώντας σαν κόμβος μεταφορών και εμπορίου.

Είναι το οικονομικό κέντρο και η εμπορική «καρδιά» της Αλάσκας, με λιμάνι, αεροδρόμιο και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν όλη την πολιτεία. Λειτουργεί και ως μεταφορικός κόμβος Το διεθνές αεροδρόμιο Ted Stevens Anchorage είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα cargo αεροδρόμια στον κόσμο, λόγω της θέσης του ανάμεσα σε Ασία και Αμερική.

Στρατιωτική σημασία — Φιλοξενεί σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις

Επίσης στη δεκαετία του 1940 οι ΗΠΑ κατάλαβαν ότι η Αλάσκα θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην άμυνα απέναντι στην Ιαπωνία και στη Ρωσία. Και για αυτό ακριβώς τον λόγο κατασκευάστηκαν στρατιωτικές βάσεις κοντά στο Άνκορατζ, γεγονός που έφερε στην περιοχή νέο πληθυσμό, νέες υποδομές και οικονομική άνθηση.

Το Άνκορατζ ξεκίνησε ως ένας προσωρινός καταυλισμός σιδηροδρομικών εργατών και, μέσα σε έναν αιώνα, έγινε το οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Αλάσκας και ίσως η πιο «αστική» πύλη σε μια από τις πιο άγριες περιοχές του πλανήτη.

Ακόμη την Τετάρτη 13 Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κρίσιμη τηλεδιάσκεψη μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το NBC News.

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε σημερινό κοινό κείμενο οι 26 Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την ίδια». Το κοινό κείμενο δεν υπέγραψε ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν.

Πριν από την κοινή αυτή επικοινωνία, ο Ζελένσκι θα έχει διμερείς συνομιλίες με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών. Μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης με την αμερικανική ηγεσία, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος επαφών του Ουκρανού προέδρου με την ευρύτερη διεθνή συμμαχία που στηρίζει την Ουκρανία, στην οποία συμμετέχουν, εκτός από ευρωπαϊκά κράτη, η Βρετανία και ο Καναδάς. Ο Τραμπ και ο Βανς δεν θα λάβουν μέρος σε αυτή τη δεύτερη φάση των συνομιλιών.

Η επικοινωνία πραγματοποείται 48 ώρες πριν από την συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι στις 8 Αυγούστου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει δημοσίως ότι αναμένει τη συνάντησή του με τον Πούτιν. Λίγο αργότερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, επιβεβαίωσε τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο της συνάντησης, τονίζοντας ότι το επίκεντρο των συνομιλιών θα είναι η διαμόρφωση προτάσεων για μια μακροπρόθεσμη ειρηνική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία που μαίνεται εδώ και τρεσήμισι χρόνια.