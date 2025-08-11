Έκτακτη σύνοδο κορυφής μέσω βιντεοκλήσης συγκαλεί την Τετάρτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγα μόλις 24ωρα πριν το καθοριστικό ραντεβού του αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην τηλεδιάσκεψη που θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας θα συμμετάχουν οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ουκρανού προέδρου.

Κοινή θέση

Μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζ.Ντ. Βανς. Ο στόχος της γερμανικής διαμεσολαβητικής προσπάθειας είναι να σχηματιστεί κοινή διατλαντική θέση πριν από την σύνοδο της Αλάσκας.

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη της Τετάρτης «θα χρησιμεύσει ως προετοιμασία ενόψει της συνομιλίας με τον πρόεδρο Τραμπ», την οποία θα έχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η κίνηση του Πούτιν

Καθώς πλησιάζει η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, οι διπλωματικές διεργασίες είναι πυρετώδεις..Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση που ενδέχεται να τερματίσει την πολύχρονη διπλωματική απομόνωση του Ρώσου ηγέτη από τη Δύση. Ωστόσο, η Ουκρανία προειδοποιεί: η Μόσχα ενδέχεται να εκμεταλλευτεί την συνάντηση στην Αλάσκα για να διασπάσει τη συμμαχία ΗΠΑ–Ουκρανίας–ΕΕ.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία θα προσπαθήσει να εξαπατήσει την Αμερική»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε πρόσφατο διάγγελμά του τόνισε την ετοιμότητα της Ουκρανίας για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός μια πρόταση που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ρωσία θα επιχειρήσει να παρουσιάσει την Ουκρανία ως εμπόδιο στην ειρήνη, θέτοντας όρους που γνωρίζει ότι το Κίεβο δεν μπορεί να αποδεχθεί. να ελέγξει και να χειραγωγήσει. Έφερε ως παράδειγμα τη βομβιστική επίθεση σε αμαξοστάσιο στη Ζαπορίζια, η οποία τραυμάτισε δεκάδες αμάχους, ως απόδειξη ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για τον τερματισμό της βίας. «Δεν θέλουν να σταματήσουν τις δολοφονίες. Το μόνο που αναζητούν είναι τρόποι να εξοντώσουν την Ουκρανία», τόνισε.

Ανησυχίες για μονομερή συμφωνία χωρίς την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του πιέζουν για συμμετοχή της Ουκρανίας στις συνομιλίες, φοβούμενοι ότι ένας διμερής διάλογος Τραμπ-Πούτιν θα υπονομεύσει τη θέση της χώρας. Οι ανησυχίες εντείνονται λόγω των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων της Ρωσίας, οι οποίες θεωρείται ότι απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ουκρανίας.

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Τραμπ ότι ενδέχεται να τεθεί στο τραπέζι πρόταση «ανταλλαγής εδαφών» για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Ο Ζελένσκι απέρριψε κάθε τέτοια προοπτική, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει έδαφος που δεν έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Το σενάριο αυτό, εάν παραμείνει στο τραπέζι, εγκυμονεί τον κίνδυνο η Ουκρανία να παρουσιαστεί ως υπαίτια για τυχόν αποτυχία των συνομιλιών.

Αμετακίνητοι ρωσικοί στόχοι και τακτική παραπλάνησης

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) η Ρωσία συνεχίζει να επιδιώκει την αποτροπή ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, την εγκατάσταση φιλορωσικής κυβέρνησης στο Κίεβο και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της χώρας στόχοι που ισοδυναμούν με πλήρη παράδοση. Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Μόσχα ενδέχεται να παραβιάσει οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, κατηγορώντας την Ουκρανία για την αποτυχία.

Αντίσταση της Μόσχας σε τριμερή συνάντηση

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να διοργανώσουν τριμερή συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά η Ρωσία φέρεται να αρνείται κατηγορηματικά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει απευθείας διάλογο με τον Πούτιν.