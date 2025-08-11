Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατακλύζονται από τον φόβο ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα διαχωρίσει χειρουργικά τη διατλαντική συμμαχία και θα πετύχει όλα όσα θέλει στην Ουκρανία.

Σε ανάλυση του CNN αναφέρεται ότι πριν από την ξαφνική ανακοίνωση της συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει επίσημα, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο: «Κινδυνεύουμε να γίνουμε μια υποσημείωση στην ιστορία».

Εν μέρει, οι φόβοι των Ευρωπαίων οφείλονται στο γεγονός ότι ελάχιστα είναι γνωστά για το τι έχει προτείνει το Κρεμλίνο προκειμένου να σταματήσουν οι μάχες στην Ουκρανία. Ο Πούτιν δεν έχει δώσει καμία λεπτομέρεια. Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δεν έκανε καμία δήλωση μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη την περασμένη Τετάρτη.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε μετά την αναχώρηση του Witkoff από τη Μόσχα: «Είναι πολύ περίπλοκο. Θα πάρουμε κάποια πίσω, θα αλλάξουμε κάποια. Θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών, προς όφελος και των δύο».

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι «το καλύτερο για τις δύο πλευρές» είναι ένα πολύ απίθανο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν έχει υποχωρήσει έστω και λίγο από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του – είτε σε εδαφικό επίπεδο είτε όσον αφορά το να παραμείνει η Ουκρανία σάκος του μποξ για τη Ρωσία, χωρίς καμία εγγύηση ασφάλειας και με περιορισμούς στο μέγεθος και τις δυνατότητες του στρατού της.

«Στο Παρίσι, το Βερολίνο ή το Λονδίνο δεν υπάρχει η αίσθηση ότι η κατάληψη του εδάφους κάποιου άλλου έχει σημασία για την αμερικανική κυβέρνηση, και αυτό (οι Ευρωπαίοι) το βρίσκουν βαθιά ανησυχητικό», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η ΕΕ αισθάνθηκαν υποχρεωμένες να δηλώσουν σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία». Η Πολωνία και η Φινλανδία υπέγραψαν επίσης την ανακοίνωση.

Πέρασαν μεγάλο μέρος της ημέρας παρουσιάζοντας την υπόθεση στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει διακοπές στο Ηνωμένο Βασίλειο, και προσπαθώντας να διευκρινίσουν τι θα διαπραγματευόταν.

Η «κυβέρνηση Τραμπ έχει περιγράψει τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους από τις 6 Αυγούστου», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών Πολέμου (ISW), ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο σε όλες τις εκδοχές: ότι ο Πούτιν θα απαιτήσει από τις ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από όλα τα μέρη της περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθούν να κατέχουν. Αυτό θα περιλαμβάνει σημαντικές πόλεις: Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ και Κωσταντίνοφκα.

«Η αποδοχή ενός τέτοιου αιτήματος θα ανάγκαζε την Ουκρανία να εγκαταλείψει την «ζώνη οχυρώσεων» της, την κύρια οχυρωμένη αμυντική γραμμή στην περιφέρεια του Ντόνετσκ από το 2014», σημείωσε το ISW, εκθέτοντας την Ουκρανία σε περαιτέρω επιθέσεις στο μέλλον.

Ο Μικ Ράιαν, ο οποίος παρακολουθεί την ουκρανική σύγκρουση στο ιστολόγιό του Futura Doctrina, δήλωσε την Κυριακή ότι «η Ουκρανία, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, κατανοεί ότι η παραχωρηθείσα περιοχή θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως εφαλτήριο για μελλοντική ρωσική επιθετικότητα».

Οι ομοιότητες με τη Συμφωνία του Μονάχου μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Νέβιλ Τσάμπερλεν και του Αδόλφου Χίτλερ το 1938 είναι εντυπωσιακές. Ακόμη και μετά την εισβολή των Ναζί στην Τσεχοσλοβακία, ο Τσάμπερλεν δήλωσε ότι ο Χίτλερ του είχε διαβεβαιώσει: «Αυτή είναι η τελευταία εδαφική απαίτηση που έχω να κάνω στην Ευρώπη».

Άγνωστο: αν ο Πούτιν θα επιμείνει στην απαίτησή του να παραχωρηθεί στη Ρωσία και ο έλεγχος δύο άλλων ουκρανικών περιοχών – της Χερσώνας και της Ζαπορίζια – των οποίων οι περιφερειακές πρωτεύουσες εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Ουκρανίας. Ή αν θα δεχτεί ένα πάγωμα κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου σε αυτές τις περιοχές, μέρος των οποίων διασχίζει ανοιχτή ύπαιθρο και θα είναι δύσκολο να παρακολουθηθεί.

Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Πούτιν θα απαιτήσει από την Ουκρανία να αναγνωρίσει την κυριαρχία της Μόσχας επί της Κριμαίας – και αν ναι, τι θα προσφέρει σε αντάλλαγμα. Ο Ζελένσκι έχει ήδη επισημάνει ότι το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει την παραχώρηση οποιουδήποτε τμήματος του εδάφους της χώρας.

Υπάρχει επίσης ένα ερώτημα σχετικά με την ακολουθία των γεγονότων, με τους Ευρωπαίους να θεωρούν την κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με το έδαφος. «Η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες το Σάββατο.

Άλλο ένα άγνωστο: αν το Κρεμλίνο θα συμφωνήσει σε κάποιο είδος ευρωπαϊκής δύναμης που θα εγγυάται την κατάπαυση του πυρός. Όλα τα σημάδια μέχρι σήμερα δείχνουν ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα μέλος του ΝΑΤΟ να συνεισφέρει σε μια τέτοια δύναμη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν σε ανακοίνωση το Σάββατο ότι πρέπει να υπάρχουν «ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας που θα επιτρέπουν στην Ουκρανία να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα».

Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να χάνουν τον χρόνο τους, παρά τις προσπάθειές τους να κολακεύσουν και να κατευνάσουν τον Τραμπ.

«Από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, οι Ευρωπαίοι έχουν αγοράσει απεριόριστα εισιτήρια για το ρόλερ κόστερ του Τραμπ. Ανέβηκαν, δέθηκαν με τις ζώνες ασφαλείας και φώναζαν τακτικά από τρόμο, αλλά δεν κατάφεραν να κατεβούν», δήλωσε σο CNN η Ριμ Μομτάζ από το Carnegie Endowment for International Peace, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Πληρώνουν το τίμημα επειδή δεν αναπτύσσουν μια στρατηγική ταυτότητα ανεξάρτητη από τις αμερικανικές πιέσεις, όπως προτρέπει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εδώ και οκτώ χρόνια.

Όσο κι αν θέλουν να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν την Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι περιορίζονται στο να παρακαλούν – και να μαντεύουν τι θα μπορούσε να αποφασιστεί ερήμην τους.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε την Κυριακή ότι «οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ, διότι πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας της Ουκρανίας και ολόκληρης της Ευρώπης».

Για τον Ράιαν, έναν πρώην Αυστραλό στρατηγό που παρακολουθεί τώρα τη σύγκρουση, η δύσκολη θέση της Ευρώπης είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι θα έπρεπε, επειδή – λέει – οι ίδιες οι ΗΠΑ δεν έχουν στρατηγική για την Ουκρανία.

«Υπάρχει απλώς θυμός, παρορμήσεις, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλαπλές αλλαγές πορείας και μια υποκείμενη επιθυμία του Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης».

Πηγή: CNN