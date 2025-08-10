Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (10/8) ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανία, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση από τον πρόεδρο Μακρόν, την πρωθυπουργό Μελόνι, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρωθυπουργό Στάρμερ, την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Στουμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία» συμπλήρωσε.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations. Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν, σε κοινή ανακοίνωσή τους, να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία και επανέλαβαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, ενόψει της συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, δηλώνοντας ότι τα εμπλεκόμενα μέρη – συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου – βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν αποκαλυφθεί, ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει «ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών». Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να απαιτήσει από την Ουκρανία την παραχώρηση σημαντικών εδαφών, κάτι που ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του απορρίπτουν, υποστηρίζοντας ότι θα ενίσχυε την επιθετικότητα της Ρωσίας.

Χθες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συναντήθηκε με τον Βρετανό ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι, καθώς και με εκπροσώπους της Ουκρανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να συζητήσουν την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ.

Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Βρετανίας, Φινλανδίας και η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασαν στήριξη στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου, αλλά υπογράμμισαν την ανάγκη συνέχισης της βοήθειας προς την Ουκρανία και διατήρησης της πίεσης προς τη Ρωσία.

«Μια διπλωματική λύση πρέπει να διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι αυτά περιλαμβάνουν ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα επιτρέπουν στην Ουκρανία να υπερασπίζεται αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. «Ο δρόμος προς την ειρήνη δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία».

Statement by President Macron, Prime Minister Meloni, Chancellor Merz, Prime Minister Tusk, Prime Minister Starmer, President von der Leyen and President Stubb on Peace for Ukraine ahead of President Trump’s planned meeting with President Putin pic.twitter.com/P09rnUJxnA — Marco Di Fonzo 🇪🇺 (@marcodifonzo) August 9, 2025

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή πρόταση θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατάπαυση του πυρός πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ενώ τυχόν ανταλλαγές εδαφών θα πρέπει να είναι αμοιβαίες και να συνοδεύονται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι ηγέτες επανέλαβαν την προσήλωσή τους στην αρχή ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» και ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξαχθούν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή ουσιαστικής μείωσης των εχθροπραξιών. «Η γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των συνομιλιών», τόνισαν.

H απάντηση του Κιέβου

Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, ευχαρίστησε τους εταίρους για την εποικοδομητική στάση τους, αλλά ξεκαθάρισε τη θέση του Κιέβου: «Η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη – αλλά η γραμμή του μετώπου δεν είναι σύνορο», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουκρανία δεν αποδέχεται καμία εδαφική παραχώρηση.

Ο Γερμάκ εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του προς τον Αντιπρόεδρο Βανς για την «σεβαστή στάση απέναντι σε όλες τις απόψεις» και την προσήλωσή του σε μια «αξιόπιστη ειρήνη».