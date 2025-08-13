Σε συλλήψεις 310 περίπου εμπρηστών μέχρι τώρα στη φετινή αντιπυρική περίοδο, δηλαδή περίπου δύο έως τρεις κάθε ημέρα, έχει προχωρήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία έναντι 430 ολόκληρη την περσινή περίοδο! Από τις φετινές συλλήψεις, τις 50 περίπου έχει πραγματοποιήσει η δραστήρια Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που αποτελεί τον κύριο ερευνητικό μηχανισμό της Πυροσβεστικής, όταν μέχρι πριν από δύο χρόνια συλλάμβανε κάθε καλοκαίρι μόνον 5-10 άτομα.

Τα σημαντικά στοιχεία που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» αναδεικνύουν τα μεγέθη της δράσης των εμπρηστών αλλά και τις επικίνδυνες ενέργειες που οδηγούν σε καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα λοιπόν με βάση τις σχετικές αναλύσεις, παρατηρείται μετατόπιση του χαρακτήρα των εμπρηστικών πράξεων: Το 2024, η πλειονότητα των συλλήψεων σχετίζεται με εμπρησμούς από πρόθεση (36 περιπτώσεις) έναντι 15 από αμέλεια. Φέτος και μέχρι τον Ιούλιο, καταγράφεται ήδη αύξηση των εμπρησμών από αμέλεια (35 περιπτώσεις), υπερδιπλάσιες από αυτές της πρόθεσης, όπου έχουν εντοπισθεί δέκα σχετικά συμβάντα. Και αυτό είναι ενδεικτικό, εκτός των άλλων, της επικέντρωσης του ενδιαφέροντος των ερευνητών της Πυροσβεστικής σε εκείνους που κατακαίουν τελικά ολόκληρα δάση πραγματοποιώντας από ανευθυνότητα θερμές εργασίες, καθαρίζοντας με φωτιά οικόπεδα εν μέσω θυελλωδών ανέμων, καίγοντας μελίσσια κ.λπ.

Στη Δροσιά

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ενδιαφέρον των πυροσβεστών εστιάστηκε στην ανεύρεση χθες – σε πάρκο στην οδό 1ης Μαΐου στη Δροσιά – εμπρηστικού μηχανισμού που αποτελείτο από δύο γκαζάκια, ρεσό, πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη, δεμένα με κολλητική ταινία. Σημειώνεται ότι εξαιρετικά σπάνια εντοπίζεται τέτοιος μηχανισμός σε δασική πυρκαγιά (συνήθως χρησιμοποιείται γυμνή φλόγα, κεράκια γενεθλίων κ.λπ.) και αυτού του είδους τα «συστήματα» εμπρησμού χρησιμοποιούνται σε αστικές φωτιές ή σε επιθέσεις οργανώσεων.

Για την υπόθεση αυτή προσήχθη ένας 35χρονος, πατέρας ενός παιδιού, εργαζόμενος σε εργοστάσιο με υφάσματα που διαμένει σε κοντινή απόσταση, ο οποίος δεν έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα και δεν έχει ιστορικό ψυχικών νοσημάτων. Ο προσαχθείς ανέφερε στους πυροσβέστες ότι βρήκε τον μηχανισμό στη διάρκεια περισυλλογής σκουπιδιών ύστερα και από γαυγίσματα του σκύλου του. Ομως τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής προβληματίζει το γεγονός ότι για την αναφερόμενη ως συμπτωματική ανεύρεση του μηχανισμού δεν ειδοποίησε την Πυροσβεστική, η οποία ενημερώθηκε από έναν 70χρονο που κινείτο στην περιοχή με το αυτοκίνητό του και είδε τον 35χρονο να κρατά τα γκαζάκια. Κρίσιμο θεωρείται σε αυτή την υπόθεση το πόρισμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τυχόν αποτυπώματα ή δείγματα DNA κυρίως στην κολλητική ταινία. Πάντως ο 35χρονος το βράδυ χθες αφέθηκε ελεύθερος.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους για τυχόν σχέδιο εμπρηστών στην πυρκαγιά της Βόνιτσας όπου ήδη έχουν μπεί στο στόχαστρο και άτομα με ποινικό παρελθόν αλλά και άλλοι, ενώ στις διαφορετικές εστίες των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας η μία έχει διαπιστωθεί ότι προήλθε από καιόμενο αυτοκίνητο, η δεύτερη από σκουπιδότοπο, η τρίτη από σπινθήρα σε εργασίες με εκσκαφέα. Ομως υπόνοιες δημιουργούνται για μία τέταρτη εστία όπου υπάρχουν καταγγελίες για ύποπτες κινήσεις προσώπων.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής χαρακτηρίζουν αξιοσημείωτες επίσης τις συλλήψεις δύο γυναικών ηλικίας 23 και 55 ετών για εμπρησμούς στην Ηλεία και στην Εύβοια. Η πρώτη εξ αυτών φέρεται να έχει αναφέρει ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα λόγω της κακοποίησής της από άτομα του προσωπικού της περιβάλλοντος. Ωστόσο σημειώνεται ότι αυτή η σύλληψη δεν αφορά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή Χελιδόνι της Ηλείας που παραμένει προς το παρόν ανεξιχνίαστη. Αναφέρεται τέλος ότι η Πυροσβεστική εξετάζει το ενδεχόμενο οι δύο πυρκαγιές στην Αττική – στην Κερατέα και στη Δροσοπηγή – να συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, όμως ερευνώνται διεξοδικά και άλλα ενδεχόμενα.