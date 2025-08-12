Εγώ βρίσκω τουλάχιστον συγκινητικό κάποιος-α να διακόπτει τις διακοπές του και να διαδηλώνει από εκεί που είναι για το έγκλημα στη Γάζα. Να γεμίζουν τα νησιά και όχι μόνον με σημαίες της Παλαιστίνης και δη στον συνήθως Αύγουστο των διακοπών και ταξιδιών. Να φωνάζει ένας κόσμος σε όλη τη χώρα για λίγες ώρες για αυτό που εξελίσσεται με ευθύνη του Μπίμπι Νετανιάχου. Η στιγμή αυτή, έδειξε πως και αλληλεγγύη υπάρχει και συλλογική ενσυναίσθηση. Σήμερα που διαμορφώνονται πολλαπλά μέτωπα κατά της στρατηγικής του Ισραήλ, έχει σημασία πώς εγγράφεται η άποψη και η στάση της κοινής γνώμης. Εντάξει εξαιρούμε όσους ακόμη δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.
Πανεπιστήμιο χωρίς AI είναι σαν δίπλωμα οδήγησης χωρίς τιμόνι
Εδώ και τρία χρόνια σηκώνω το χέρι… Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, εδώ και καιρό. Το πανεπιστήμιο όμως είναι … εκεί που ήταν εδώ και καιρό. Ας ξεκινήσω απλά: εδώ και τρία χρόνια σηκώνω το χέρι σε γενικές συνελεύσεις, επιτροπές, συναντήσεις με συναδέλφους και λέω το ίδιο πράγμα: «Χρειαζόμαστε επειγόντως αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών […]
Χάλκινο μετάλλιο αλλά πολύ σημαντικό
Θα ήταν κρίμα η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών να γυρνούσε από τη Σιγκαπούρη χωρίς μετάλλιο. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έχασε τη δυνατότητα να αγωνιστεί στον τελικό από ένα γκολ που δέχτηκε από τους Ισπανούς στο τελευταίο δευτερόλεπτο ενός ημιτελικού στον οποίο είχε κάνει μια ανατροπή που δεν έχει γίνει ποτέ σε ημιτελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. […]
Καλώς ή κακώς προσκλήθηκε ο Θ. Κουρεντζής από το Φεστιβάλ Αθηνών στην Επίδαυρο;
Το ερώτημα: ο Θ. Κουρεντζής καλώς ή κακώς προσκλήθηκε από το Φεστιβάλ Αθηνών να διευθύνει την ορχήστρα του (Utopia) στην Επίδαυρο. Όταν π.χ. ο διάσημος Ρώσος μαέστρος Βαλερί Γκέργκιεφ, φίλος του προέδρου Πούτιν και σιωπηρός υποστηρικτής του πολέμου στην Ουκρανία είναι σε embargo από ευρωπαϊκές ορχήστρες και μόλις την περασμένη εβδομάδα ακυρώθηκε προγραμματισμένη εμφάνισή του […]
Καιρός για ένα νέο (οικονομικό) Σύνταγμα
Εφόσον ξεκινήσει τελικώς η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης κατά την ερχόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο, όπως έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν προσεκτικά ορισμένες διατάξεις του ελληνικού οικονομικού Συντάγματος. Σκοπός αυτής της «χειρουργικής» αναθεώρησης θα είναι η ευθυγράμμισή του με το ενωσιακό κεκτημένο και η αποφυγή του άσκοπου – και περιπτωσιολογικά αυθαίρετου – παραμερισμού του […]
Και πώς να χάσει το χρυσό αυτή η ομαδάρα;
Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη ολοκλήρωσαν την καταπληκτική τους δουλειά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης στη Σιγκαπούρη και η Εθνική ομάδα γυναικών της Ελλάδας κατέκτησε το δεύτερο χρυσό της ιστορίας της – το πρώτο μετά το 2011. Είναι κρίμα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες αργούν: με τη φόρα που έχει η καταπληκτική αυτή ομάδα θα κέρδιζε το […]