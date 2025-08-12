Εγώ βρίσκω τουλάχιστον συγκινητικό κάποιος-α να διακόπτει τις διακοπές του και να διαδηλώνει από εκεί που είναι για το έγκλημα στη Γάζα. Να γεμίζουν τα νησιά και όχι μόνον με σημαίες της Παλαιστίνης και δη στον συνήθως Αύγουστο των διακοπών και ταξιδιών. Να φωνάζει ένας κόσμος σε όλη τη χώρα για λίγες ώρες για αυτό που εξελίσσεται με ευθύνη του Μπίμπι Νετανιάχου. Η στιγμή αυτή, έδειξε πως και αλληλεγγύη υπάρχει και συλλογική ενσυναίσθηση. Σήμερα που διαμορφώνονται πολλαπλά μέτωπα κατά της στρατηγικής του Ισραήλ, έχει σημασία πώς εγγράφεται η άποψη και η στάση της κοινής γνώμης. Εντάξει εξαιρούμε όσους ακόμη δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει.