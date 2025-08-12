Τις θέσεις της Ελλάδας για Ουκρανία και Γάζα διατύπωσε χθες ενώπιον των ευρωπαίων ΥΠΕΞ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά το χθεσινό πολύωρο, έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το οποίο διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης, ο έλληνας ΥΠΕΞ επεσήμανε, αναφορικά με την Ουκρανία και ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα, πως η Αθήνα πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι μέρος των εξελίξεων και των ειρηνευτικών συνομιλιών. Όπως ανέφερε, χωρίς την Ουκρανία δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη.

Η Ελλάδα καλωσόρισε μεν την επικείμενη συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ – Ρωσίας στην Αλάσκα ως ένα πρώτο βήμα προς την παύση του πολέμου, όπως θα έπραττε και για οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την παύση των εχθροπραξιών. Παράλληλα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας κατέστησε σαφές πως για την Ελλάδα μια τέτοια πρωτοβουλία δεν μπορεί να σημαίνει πως η Ουκρανία δεν θα είναι μέρος των διεργασιών που την αφορούν.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που ως κοινή συνισταμένη είχε την ανάγκη να μιλά η ΕΕ με ενιαία φωνή.

Όσον αφορά το μέτωπο της Γάζας, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους του για την κοινή δήλωση Ελλάδας, Σλοβενίας, Δανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας στον ΟΗΕ, μέσω της οποίας καταδικάστηκε η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως μια ενέργεια που κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκιαο.

Επιπλέον, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ για το γεγονός ότι στην εν λόγω κοινή δήλωση απευθύνθηκε κάλεσμα στο Ισραήλ να αναστρέψει την απόφασή του και να μην την υλοποιήσει ενώ, ταυτόχρονα, επισημάνθηκε και η δραματική κατάσταση των παιδιών που πεθαίνουν από ασιτία.

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία της Ελλάδας να προχωρήσει σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα πραγματοποιώντας ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Πάγιες θέσεις της Ελλάδας όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα είναι, όπως τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, η απελευθέρωση των ομήρων, η ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και η ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Για την κρίση στη Γάζα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε τονίσει και κατά την επίσκεψη Αμπντελάτι στην Αθήνα πως σε συνεργασία με την Αίγυπτο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες στην περιοχή. Καθώς επίσης και ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, ως τη μόνη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο κράτος και του Ισραήλ για σσφάλεια στην περιοχή.

Για τη Γάζα συνομιλίες είχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός τόσο με τον πρόεδρο του Ισραήλ με τον οποίο συζήτησε την Πέμπτη σε τηλεφωνική επικοινωνία τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή όσο και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού.

Συνομιλία για το ίδιο θέμα τηλεφωνικά είχε ο έλληνας πρωθυπουργός και με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο με τον οποίο επίσης συζητήθηκε και η υπόθεση της Ουκρανίας.