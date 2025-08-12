Ολο και περισσότεροι δήμοι επιστρατεύουν drones με στόχο να προστατεύσουν τη δημόσια περιουσία, να προλάβουν περιστατικά παραβατικότητας – κυρίως νεανικής –, καθώς και να διαχειριστούν έκτακτες καταστάσεις.

Μέχρι πρότινος οι περισσότερες δημοτικές αρχές πετούσαν drones πάνω από τις πόλεις τους κυρίως για λόγους πυροπροστασίας, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη ανίχνευση καπνού φωτιάς και δίνοντας τις συντεταγμένες για το ακριβές σημείο όπου ξέσπασε πυρκαγιά.

Ηδη από το 2019 ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone), τα οποία βρίσκονται στον αθηναϊκό ουρανό για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης.

Πλέον όμως τα drones αποκτούν και νέο ρόλο, αυτόν της εποπτείας πάνω από «δύσκολα» σημεία των δήμων, όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά βανδαλισμών αλλά και παραβατικότητας. Δήμοι όπως αυτοί της Αγίας Παρασκευής και της Κηφισιάς ρίχνουν τα drones στη μάχη κατά της παραβατικότητας.

«Επί 24ώρου βάσεως»

Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, ο δήμος έχει στην υπηρεσία του ένα drone από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έως και τα τέλη Οκτωβρίου, το οποίο ελέγχει επί 24ώρου βάσεως για πιθανές εστίες φωτιάς στον Υμηττό. «Από τα τέλη Απριλίου ξεκίνησε η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του drone, το οποίο… σηκώνουμε τις βραδινές ώρες για λόγους ασφαλείας. Εποπτεύει χώρους που έχουμε υποδείξει, όπως σχολικά συγκροτήματα, αθλητικά κέντρα, ακόμα και ένα πρώην στρατόπεδο όπου είχαμε καταγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα ζημιές, ιδίως δε τις Παρασκευές και τα Σάββατα». Σημειώνει, δε, πως μέχρι στιγμής οι… πτήσεις του drone έχουν φανεί πολύ χρήσιμες για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών ακόμα και σε ατυχήματα που έγιναν στη λεωφόρο Μεσογείων και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, επισήμανε πως το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε μείωση της εγκληματικότητας στον δήμο κατά 35%, «ποσοστό που προστίθεται στην περσινή μείωση που ήταν 45%».

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, ο Δήμος Πειραιά απέκτησε – έπειτα από χορηγία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά – δύο drones υπερσύγχρονης τεχνολογίας για την πρόβλεψη της παραβατικότητας, τον έλεγχο της κίνησης των οχημάτων στους δρόμους της πόλης, αλλά και τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων. «Προσπαθούμε να καλύψουμε με σύγχρονα μέσα το έλλειμμα του προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά και την παραβατικότητα που υπάρχει στην πόλη είτε από παράνομες ενέργειες είτε από κακές συμπεριφορές. Είναι η εποχή των drones, ο Πειραιάς πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να μπορεί έχει στη διάθεσή του σύγχρονα εργαλεία ώστε να επιτελεί τα καθήκοντά του» είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Μώραλης.

«Αντιδράσεις»

Στο μεταξύ, δεν είναι λίγες οι αντιδράσεις κυρίως από κατοίκους, οι οποίοι κάνουν λόγο για όχληση όταν σηκώνονται τα drones, ενώ κάποιοι καταγγέλλουν πως τίθεται ζήτημα προσωπικών δεδομένων. Οπως ξεκαθαρίζει ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, τα προσωπικά δεδομένα είναι απόλυτα διασφαλισμένα, οι πτήσεις των drones, άλλωστε έχουν πάρει το «πράσινο φως» από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. «Πρόκειται για σύστημα με θερμική κάμερα, που εντοπίζει την κίνηση. Εάν χρειαστεί να καταγράψει, το υλικό που θα πάρουμε θα δοθεί άμεσα στην Αστυνομία. Δεν γίνεται επεξεργασία από τον δήμο».

Προσθέτει, δε, πως οι αντιδράσεις των κατοίκων για τον θόρυβο των drones είναι εν μέσω καλοκαιριού δικαιολογημένος, «δεν είναι ό,τι καλύτερο να πετάει πάνω από το κεφάλι σου ένα drone. Από την άλλη όμως, πρέπει να δούμε και τα καλά. Είναι γεγονός πως στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας. Είμαστε έτσι κι αλλιώς πάντως σε μια φάση αξιολόγησης της πιλοτικής λειτουργίας, οπότε θα δούμε εάν το πρόσημο αυτούς τους τρεις μήνες είναι θετικό ή αρνητικό».