Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας εντείνει τους ελέγχους για τη διασφάλιση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών της. Παράλληλα, η Αρχή προσαρμόζεται στο σύγχρονο περιβάλλον, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινή της λειτουργία.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, προβλέπεται η ενίσχυση των ελέγχων μέσω της χρήσης drones για θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και με τη διάθεση body cameras στους Επιθεωρητές με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία των επιτόπιων ελέγχων. Σύμφωνα με στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, τα νέα τεχνολογικά εργαλεία συντελούν στο να καταστούν οι έλεγχοι ακόμη πιο στοχευμένοι και αποδοτικοί.

Εντατικοποίηση ελέγχων για θερμική καταπόνηση εργαζομένων

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η Επιθεώρηση Εργασίας έχει θέσει σε προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση, πραγματοποιώντας ελέγχους κυρίως σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. Από την έναρξη του καλοκαιριού, οι σχετικοί έλεγχοι έχουν ξεπεράσει τους 1.100, ιδιαίτερα σε κλάδους με υπαίθρια εργασία όπου οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι. Οι έλεγχοι αυτοί κρίνονται ως ουσιαστικοί για την αποτροπή φαινομένων εξουθένωσης και τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

Τα δεδομένα των τελευταίων ετών δείχνουν σημαντική αύξηση στους ελέγχους. Συγκεκριμένα, το 2023 πραγματοποιήθηκαν 73.579 έλεγχοι, ενώ το επόμενο έτος ο αριθμός ανήλθε σε 79.207. Για το πρώτο επτάμηνο του 2025, έχουν ήδη ολοκληρωθεί 46.042 έλεγχοι, με την επιβολή 9.631 κυρώσεων και το συνολικό ποσό των προστίμων να φθάνει τα 27.105.542 ευρώ.

Ψηφιακά εργαλεία και ενίσχυση προσωπικού στη μάχη κατά της παραβατικότητας

Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ενισχύεται σημαντικά με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και αναβαθμισμένων τεχνολογιών. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων πραγματοποίησαν 25.316 ελέγχους με 6.821 κυρώσεις, ενώ οι Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας διενήργησαν 16.840 ελέγχους με 2.329 κυρώσεις. Από την πλευρά τους, οι Ειδικοί Επιθεωρητές προχώρησαν σε 3.886 ελέγχους και επέβαλαν 481 κυρώσεις.

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, η συστηματική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, η ανάλυση δεδομένων, η εμπειρία του προσωπικού και η πρόσληψη νέων Επιθεωρητών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη βελτίωση του ελεγκτικού έργου. Ήδη, η Αρχή έχει ενισχυθεί με 82 νέους Επιθεωρητές, ενώ δρομολογείται η πρόσληψη επιπλέον 32 ατόμων.

Η μετάβαση από τα χειρόγραφα δελτία στα tablets κατά τη διάρκεια των ελέγχων διευκολύνει πλέον την άμεση συλλογή, καταγραφή και διασταύρωση των ευρημάτων, αυξάνοντας θεαματικά το επίπεδο ακρίβειας και ταχύτητας στη διαδικασία.

Καθοριστική είναι και η συμβολή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και του προηγμένου συστήματος Business Intelligence (BI) που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης παραβάσεων σχετικά με την καταβολή κατώτατου μισθού ή άλλων προβλεπόμενων παροχών μέσω τη σύγκρισης και επεξεργασίας των καταχωρήσεων της κάρτας.

Η χρήση των ψηφιακών μέσων, όπως διευκρινίζει η Επιθεώρηση Εργασίας, λειτουργεί συμπληρωματικά με τους επιτόπιους ελέγχους, χωρίς να τους αντικαθιστά. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η νομιμότητα και εξασφαλίζεται δίκαιο περιβάλλον ανταγωνισμού για τους συνεπείς εργοδότες, ενώ προστατεύονται στο μέγιστο βαθμό τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Όπως τόνισε ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Έχοντας ως ζητούμενο όχι μόνο την ποσοτική, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων, κινούμαστε παράλληλα τόσο με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και με την αξιοποίηση εργαλείων που μας δίνει η τεχνολογία, μέσω της ανάλυσης των ψηφιακών δεδομένων και όχι μόνο».

Ο κ. Τζιλιβάκης επισημαίνει πως η αυξημένη αποτελεσματικότητα των ελέγχων οφείλεται τόσο στη σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού όσο και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών που επιτρέπουν καλύτερη στόχευση και προετοιμασία του ελεγκτικού έργου, γεγονός που οδηγεί στη συστηματικότερη αποκάλυψη παραβατικότητας στο εργασιακό περιβάλλον.