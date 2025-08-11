Σε 105 μέρη της χώρας, από μεγάλες πόλεις μέχρι μικρά νησιά και χωριά, διοργανώθηκαν χθες διαδηλώσεις με μηνύματα συμπαράστασης στην Παλαιστίνη και ταυτόχρονα με αίτημα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας όπως ο Αγιος Νικόλαος, η Λέρος, το Μέτσοβο, η Πάτμος, η Υδρα, το Σπήλι και το Ροδάκινο Ρεθύμνου, οι Μηλιές Πηλίου, η Εδεσσα, η Φοινικούντα, το Πόρτο Ράφτη, οι Νέοι Πόροι Πιερίας, η Σέριφος, το Αγκίστρι, οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από το πρωί με βασικό σύνθημα «Αλληλεγγύη και Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού» στέλνουν το μήνυμά τους. Η «Ημέρα Δράσης» για την Παλαιστίνη οργανώθηκε με πρωτοβουλία του March to Gaza που απηύθυνε κάλεσμα για δράσεις αλληλεγγύης σε «κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό».

«Οπου κι αν βρισκόμαστε, σε κάθε χωριό, κάθε πλατεία, κάθε νησί, κάθε σοκάκι, κάθε πόλη, κάθε δρόμο, κάθε βουνό, φωνάζουμε για το δίκιο και την Παλαιστίνη» ανέφερε το σχετικό κάλεσμα. Λίγο μετά τις 8 μ.μ. ξεκίνησε μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα, στην Πλατεία Συντάγματος. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μολονότι είναι περίοδος διακοπών και παραμονές Δεκαπενταύγουστου. Φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Πολλοί εξ αυτών κρατούσαν φωτογραφίες με σκελετωμένα παιδιά από τη Γάζα, ενώ άλλοι είχαν χέρια τους παλαιστινιακές σημαίες και μαντίλες. Ανάλογη συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη χθες το βράδυ και στη Θεσσαλονίκη στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Η πρωτοβουλία March to Gaza με αφορμή τις κινητοποιήσεις ανέφερε χθες: «H 10η Αυγούστου είναι η πιο έμπρακτη απάντηση στην Ελληνική Κυβέρνηση που επιμένει να συνεργάζεται με το γενοκτονικό κράτος, χωρίς καμία ντροπή, την ώρα, που όπως φαίνεται και από τον χάρτη, η χώρα μας στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και απαιτεί άμεσα τη διακοπή κάθε συμμαχίας […] Ολος ο κόσμος θα μάθει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι υψώνουμε τη σημαία της αλληλεγγύης και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης».