Συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις και νησιά σε ολόκληρη τη χώρα έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 10 Αυγούστου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης υπέρ του παλαιστινιακού λαού και ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα.

Καθημερινά, όλο και περισσότερες συλλογικότητες και οργανώσεις ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας March to Gaza, του BDS Greece και της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος, συμμετέχοντας σε ένα πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων.

Βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων είναι:

Η άμεση διακοπή των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα

Η αποδέσμευση της Ελλάδας από κάθε μορφή στρατιωτικής ή διπλωματικής υποστήριξης προς τις ισραηλινές επιχειρήσεις

Η έκφραση αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό πραγματοποιείται τη στιγμή που το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει θέσει ως στόχο την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, ενώ χιλιάδες άμαχοι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους είτε από βομβαρδισμούς είτε από υποσιτισμό.

Η ανταπόκριση στο κάλεσμα είναι μαζική και συνεχώς αυξανόμενη, καθώς ολοένα και περισσότερες περιοχές δηλώνουν συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με το BDS Greece (το ελληνικό τμήμα του διεθνούς κινήματος για μποϊκοτάζ, αποεπένδυση και κυρώσεις κατά του Ισραήλ), για την Κυριακή 10 Αυγούστου έχουν ήδη προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στις εξής περιοχές:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σύρος: Πλ. Μιαούλη, 20:00

Τήνος: Χωριό Κουμάρος, 17:30

Πάρος: Κάστρο Παροικιάς, 19:00

Νάξος: Πλ. Μανδηλαρά, Χώρα, 19:00

Κουφονήσι: Λιμάνι, 19:30

Δονούσα: Λιμάνι Σταύρου, 19:30

Αμοργός: Λιμάνι Καταπόλων, 20:00

Άνδρος: Όρμος Κορθίου, 21:00

Ανάφη: Δημαρχείο, 20:00

Σαντορίνη: Κάστρο Οίας, 18:30

Φολέγανδρος: Πλ. Πούντας, 17:30

Σίφνος: Πλ. Αρτεμώνα, 19:30

Κέα: Πλ. Ηρώων, 19:00

Μήλος: Αρχαιολογικό Μουσείο, Πλάκα, 18:30

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Σκόπελος: Δημοτικό Καφενείο, 19:00

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κως: Πλ. Ελευθερίας, 20:00

Ρόδος: Είσοδος μεσαιωνικής τάφρου, 18:00

Νίσυρος: Λιμάνι Μανδρακίου, 10:00 & Αγ. Σάββας, 18:30

Τήλος: Λιβάδια, 19:30

Κάρπαθος: Επαρχείο, 19:00

Λέρος: Αγ. Μαρίνα, 10:00

Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο, 20:30

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Ζάκυνθος: Περιφέρεια, 20:00

Λευκάδα: Εθνική Τράπεζα, 20:00

Μεγανήσι: Πλατεία Βαθύ, 19:30

Κεφαλονιά: Αερολιμένας Αργοστολίου 15:30

Κύθηρα: Πλ. Χώρας, 20:30

Κέρκυρα: Πλατεία Ανουντσιάτα 18:00

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σαμοθράκη: Λιμάνι Καμαριώτισσας, 17:00

Λήμνος: Καλλιόπη – πεζοπορία προς το Κέρος 19:00

Μυτιλήνη: Πάρκο μικρασιατικής καταστροφής, 19:30

Ερεσσός: Καφέ AJ, 20:00

Ικαρία: Εύδηλος, 20:30

Φούρνοι Κορσέων: Λιμάνι, 20:00

Σάμος: Πλ. Καρλοβασίου, 19:00

Χίος: Προκυμαία (αρχή Open Market), 19:30

ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Ναυτικό Μουσείο, 19:00

Ηράκλειο: Μηχανοκίνητη πορεία, αφετηρία Ν. Αλικαρνασσό 19:00

Ρέθυμνο: Πλατεία (άγαλμα) Καλλιρρόης Σιγανού-Παρρέν, 19:30

Ιεράπετρα: Κεντρική πλατεία, 20:00

Άγιος Νικόλαος: παραλία Χαβάνια, 11:00

Γαύδος: Λιμάνι Καραβέ, 11:00

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Αγκίστρι: Λιμάνι Σκάλας, 18:30

ΗΠΕΙΡΟΣ

Καλοχώρι Ιωαννίνων: Πλατεία, 20:00

Μελισσουργοί Άρτας: Πλατεία, Ολοήμερο

Πρέβεζα: Δικαστήρια, 20:00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 11:00

Κιάτο: Πεζόδρομος, 19:30

Ναύπλιο: Πλ. Δημαρχείου, 19:30

Λεωνίδιο: Πλ. Μαρτάνο, 19:30

Ερμιόνη: Λιμάνι, 19:00

Καλαμάτα: Λιμάνι (Χιλιόμετρο), 20:00

Αρχαία Ολυμπία: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου, 19:00

Γύθειο: παραλία Βαθύ Γυθείου, 19:30

Κορώνη: Μόλος Κορώνης, 19:00

Βασιλίτσι: Πλατεία Μπίζου, 20:00

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Μηλιές Πηλίου: Πάρκινγκ πλατείας, 11:00

Μηλίνα Πηλίου: Μόλος, 19:00

Χορευτό Πηλίου: Πλατεία Γ. Δροσίνη, 19:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χαλκιδική: Σκάλα Ψακουδίων, 19:30

Ουρανούπολη: Παραλία Καμπούδι, 11:00

Έδεσσα: Κήπος των Παιδιών, Παναγίτσα, 10:00

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 20:00

Θάσος: μπροστά στην Εθνική Τράπεζα, 20:00

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Ράφτη, Μαρκόπουλο: Πλαζ Αυλάκι, 12:00

Αθήνα: Σύνταγμα, 20:00

Καρπενήσι: Κεντρική πλατεία, 12:00

Μετέωρα: Τέρμα οδού Μετεώρων, 11:00

Χαλκίδα: Μνημείο Εθνικής Αντίστασης (αγάλματα), 19:00

Αρκίτσα: Λιμάνι, 12:30