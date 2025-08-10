Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε μια εκτεταμένη νέα στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ξεκινώντας με την κατάληψη των ερειπίων της πόλης της Γάζας η οποία πιθανόν να επεκταθεί σε ολόκληρο τον θύλακο και να καταλήξει στη δημιουργία μιας πολιτικής διοίκησης. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η νέα φάση του πολέμου, δημιουργώντας ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα για τις συνέπειες. Σε μια μαραθώνια ολονύκτια συνεδρίαση, το ακροδεξιό υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε εναλλακτικές επιλογές που παρουσίασε η ηγεσία του ισραηλινού στρατού, έπειτα από εβδομάδες έντονης δημόσιας συζήτησης.

Το υπουργικό συμβούλιο ζήτησε τον ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας στη Γάζα και την ενδεχόμενη εγκαθίδρυση μιας εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που θα αποκλείει τη Χαμάς, την οργάνωση που ελέγχει τον θύλακο από το 2007, και την Παλαιστινιακή Αρχή, τον κοσμικό και διεθνώς αποδεκτό αντίπαλό της στη Δυτική Οχθη.

Σύμφωνα με τους «New York Times», μετά την κατάληψη της πόλης της Γάζας, στην επόμενη φάση ο στρατός αναμένεται να προχωρήσει στις κεντρικές περιοχές της Λωρίδας όπου η Χαμάς πιστεύεται ότι κρατά τους ισραηλινούς ομήρους και όπου, για τον λόγο αυτό, μέχρι τώρα, οι ισραηλινοί στρατιώτες δεν πραγματοποιούν επιχειρήσεις. Ομως αυτό δεν αναφέρεται στην κυβερνητική ανακοίνωση. Πριν από τη συνεδρίαση, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η διακυβέρνηση της Γάζας θα παραδοθεί αργότερα σε αραβικές δυνάμεις.

Οι διαφωνίες

Το γεγονός ότι η χθεσινή απόφαση αναφέρει μόνο την πόλη της Γάζας και όχι ολόκληρο τον θύλακο, όπως είχε αρχικά αναφέρει ο ισραηλινός πρωθυπουργός, φαίνεται ότι οφείλεται στις έντονες διαφωνίες του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, στρατηγού Εγιάλ Ζαμίρ. Πολλές οικογένειες ομήρων είναι επίσης αντίθετες, φοβούμενες ότι η περαιτέρω κλιμάκωση θα καταδικάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τις τελευταίες ημέρες κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που απαιτούν να υπάρξει συμφωνία προκειμένου να επιστρέψουν οι όμηροι.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Ζαμίρ, η βαριά ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Γάζα σήμερα λειτουργεί μόνο προς όφελος της Χαμάς, μια και δεν έχουν βρεθεί αξιόπιστοι τρόποι εισόδου βοήθειας και θέτει σε κίνδυνο τους ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ αυξάνει και τη φθορά στο στράτευμα. Η κατάληψη όλης της Γάζας θα απαιτήσει μια νέα κινητοποίηση εφέδρων για την ενίσχυση ενός εξαντλημένου στρατού και την αναγκαστική εκκένωση έως και 1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων.

Οι στρατηγοί, σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, έχουν προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν ότι η μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή στη Γάζα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές 20 ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, καθώς και την απελευθέρωση των σορών άλλων 30, και προτείνουν την εκεχειρία ως τον καλύτερο τρόπο για να επιστρέψουν ζωντανοί στις οικογένειές τους όσοι έχουν μείνει ζωντανοί. Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου έρχεται 22 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα και σηματοδοτεί τη σημαντική επέκταση μιας σύγκρουσης που η διεθνής κοινότητα ζητά να τερματιστεί, καθώς στη Λωρίδα της Γάζας περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και η περιορισμένη ανθρωπιστική βοήθεια κινδυνεύει να οδηγήσει σε λιμό εκατοντάδες χιλιάδες παλαιστίνιους που ζουν στον θύλακα.

Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε, πριν απ’ το υπουργικό συμβούλιο, ότι η σκόπιμη κίνηση του Νετανιάχου «πρόδωσε» τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολαβούν οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος, παρότι μέχρι τώρα δεν είχαν οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι «Financial Times»αναφέρουν ότι το σχέδιο του πρωθυπουργού θα μπορούσε να αποτελεί πιθανό τέχνασμα για να πιέσει τη Χαμάς να υποκύψει στις απαιτήσεις για ανταλλαγή ομήρων, κατευνάζοντας παράλληλα τους ακροδεξιούς υπουργούς του κυβερνητικού συνασπισμού.

Την αντίθεσή τους στην απόφαση εξέφρασαν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει επανειλημμένα την πόλη της Γάζας. Σήμερα είναι μια από τις λίγες περιοχές του θυλάκου που δεν έχει μετατραπεί σε ισραηλινή ζώνη ασφαλείας και μόλις την Πέμπτη εκδόθηκε διαταγή εκκένωσης για τους κατοικους της. Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι κατοικούν στην πόλη, η οποία ήταν η μεγαλύτερη της Γάζας πριν τον πόλεμο.