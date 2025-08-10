Υπάρχουν σοβαρότατες επιστημονικές διαφωνίες πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το κλίμα και αναφέρονται κυρίως στα αίτια και στις επιπτώσεις της λεγόμενης «υπερθέρμανσης». Χαρακτηριστικά, η καθηγήτρια Κλιματολογίας Dr Judith Curry, επίτιμη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Georgia των ΗΠΑ, επιμένει σε συνέντευξή της πως όλα είναι ζήτημα καριέρας και εξασφάλισης οικονομικών μέσων. Ολα είναι δεμένα με τη συμπόρευση κάποιου επιστήμονα με τη σχετική ομοφωνία ώστε να εξασφαλίσει επαγγελματική αναγνώριση και εξέλιξη.

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει ομοφωνία για την κλιματική αλλαγή, παρά τα όσα αντιθέτως ακούγονται. Η συζήτηση που γίνεται για συμφωνία δήθεν του 97% των επιστημόνων για τα αίτια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής κι ότι αυτή προκαλείται από δραστηριότητες των ανθρώπων είναι τουλάχιστον αστεία. Η κλιματολόγος καθηγήτρια Curry εξηγεί πως οι επιστήμονες διαφωνούν μεταξύ τους πάνω στα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Γίνεται λ.χ. μεγάλη συζήτηση για το πόσο η θέρμανση της ατμόσφαιρας τα πρόσφατα χρόνια οφείλεται στον άνθρωπο ή προέρχεται από φυσικούς λόγους. Την ίδια ώρα, πολλές σταθερές και ευρύτατα διαδεδομένες απόψεις, πως δηλαδή η παγκόσμια υπερθέρμανση ή οι κλιματικές αλλαγές προκαλούν ακραία ατμοσφαιρικά φαινόμενα (πυρκαγιές, πλημμύρες), είναι εντελώς εσφαλμένες. Σύμφωνα με την Curry, είναι επίσης δύσκολο να θεμελιώσει κανείς πως κάποιοι βαθμοί παραπάνω θερμότητας συνιστούν με οποιονδήποτε ουσιαστικό τρόπο κίνδυνο για τη ζωή μας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οποιαδήποτε πρόοδος της κλιματικής επιστήμης έχει ήδη πληγωθεί θανάσιμα. «Δεν είναι πλέον επιστήμη», τονίζει σχετικά η πρ. καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Colorado, στο Boulder, Judith Curry. «Εχει μετατραπεί σε ψευδοεπιστήμη. Η σκληρή, βασισμένη στη φυσική, δυναμική του κλίματος που μελετούσαμε μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1980 δεν είναι παρά μια ελάχιστη ιδέα αυτού που σήμερα αποκαλούμε επιστήμη του κλίματος. Οι φοιτητές σήμερα στηρίζουν τις διδακτορικές τους διατριβές στα διάφορα σύγχρονα κλιματικά μοντέλα κι αναζητούν καταστροφές που μπορούν να εντοπίσουν και γράφουν κάποια εργασία πάνω σ’ αυτές τις παρατηρήσεις». Και εξηγεί η Curry: «Χωρίς καν να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες μεταβλητές, την αξία και δυνατότητα επαλήθευσης αυτών των μοντέλων και το αν μπορούν πράγματι να χρησιμοποιηθούν. Είναι κάτι περίπου ανόητο, ανεγκέφαλο. Κι όμως εξασφαλίζουν τόσο εύκολα χρηματοδοτήσεις!».

Η Judith Curry εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο της Georgia το 2017, διαμαρτυρόμενη για την έλλειψη ελεύθερης έκφρασης και την υποχρεωτική υποταγή στους κανόνες της μοναδικής αλήθειας…

ΥΓ: Πάνω στην ίδια τρέλα της υστερίας για το κλίμα, η ελληνική κυβέρνηση κατήργησε τη χρήση λιγνίτη. Τον οποίο όμως πουλάει φθηνά στην Αλβανία, χρηματοδοτεί εκεί ιδιωτικό εργοστάσιο για την αξιοποίησή του και εισάγει, αγοράζοντας σε φιξ υψηλές τιμές, το ρεύμα που παράγεται! Δηλαδή, ελληνικός λιγνίτης καίγεται. Αλλά στην Αλβανία! Και στοιχίζει πολύ ακριβότερα το ρεύμα για την Ελλάδα! Ποιος κερδίζει και ποιος ζημιώνεται; Δεν είναι δύσκολη η σχετική απάντηση… Αναρωτιέμαι ποιανού… μεγάλου οικονομολόγου και περιβαλλοντολόγου ιδέα ήταν όλα αυτά!