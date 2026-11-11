Μισισίπι: Συγγνώμη από την 18χρονη για τη ρατσιστική χειρονομία σε βάρος μαύρων συμφοιτητριών της – Καταγγέλλει απειλές θανάτου

Η νεαρή φοιτήτρια πρόσθεσε ότι έχει ήδη ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τις γυναίκες που προσέβαλε, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια και η οικογένειά της έχουν δεχθεί απειλές θανάτου

«Πριν από το περιστατικό της 6ης Νοεμβρίου, δεν είχα συναντήσει ποτέ τις γυναίκες που εμπλέκονται ούτε γνώριζα τη φυλετική τους καταγωγή. Αναγνωρίζω, ωστόσο, ότι η συμπεριφορά μου ήταν αναίσθητη, ανάρμοστη και βαθιά προσβλητική. Δεν θα έκανα ποτέ σκόπιμα τέτοιους ήχους ή χειρονομίες προς κάποιον άνθρωπο διαφορετικού χρώματος. Προσεύχομαι να με συγχωρήσουν», δήλωσε η 18χρονη Αλάινα Κουνς, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά της.

Η νεαρή φοιτήτρια πρόσθεσε ότι έχει ήδη ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τις γυναίκες που προσέβαλε, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια και η οικογένειά της έχουν δεχθεί απειλές θανάτου και παρενόχληση, μετά την ταυτοποίησή της ως μίας από τις πρωταγωνίστριες του βίντεο που συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

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Το βίντεο που προκάλεσε σάλο

NEW: Ole Miss has launched an investigation after multiple women were accused of making monkey noises outside the apartment of three black students. "My daughter sent me this video from her Ring camera at her apartment," Tasha Bolton said on FB. "She’s a freshman at the University of Mississippi. She has 2 black roommates. The girls on the video live upstairs from them." Vice chancellor for student affairs at the University of Mississippi, Shawnboda Mead, says the school has launched an investigation into the incident. "We are committed to following our established processes to ensure a thorough review while prioritizing the safety and well-being of our campus community." — Collin Rugg (@CollinRugg) November 9, 2026

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, ο οποίος μίλησε στη New York Post, η 18χρονη αποχώρησε οικειοθελώς από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή. Όπως διευκρίνισε, δεν της επιβλήθηκε αναστολή φοίτησης ούτε της ζητήθηκε να εγκαταλείψει την πανεπιστημιούπολη.

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Ο εκπρόσωπός της αρνήθηκε να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία ή τους λόγους της αποχώρησής της, διαψεύδοντας παράλληλα ότι αυτή συνδέεται με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή της στο επίμαχο βίντεο.

Η Κουνς είναι μία από τις τρεις φοιτήτριες που εμφανίζονται στο βίντεο, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Μισισιπή.

Η οικογένειά της και οι καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας Kunes

Η 18χρονη είναι κόρη πρώην διευθυντικού στελέχους της Kunes Auto Group, εταιρείας με έδρα το Ουισκόνσιν, η οποία διαθέτει περίπου 50 αντιπροσωπείες αυτοκινήτων σε τέσσερις πολιτείες των Μεσοδυτικών ΗΠΑ.

Η εταιρεία έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά εργαζομένων της.

Τον Φεβρουάριο του 2025, μαύρη πελάτισσα κατήγγειλε ότι σε αυτοκόλλητο συντήρησης του οχήματός της, κατά την επίσκεψή της σε κατάστημα της εταιρείας στο Ουισκόνσιν για αλλαγή λαδιών, είχε αναγραφεί ρατσιστικός χαρακτηρισμός.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, άλλη πελάτισσα φέρεται να κατήγγειλε ότι υπάλληλος πωλήσεων της έστειλε ρατσιστικό μήνυμα, το οποίο περιλάμβανε φωτογραφία πιθήκου που χόρευε φορώντας μαγιό.

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Kunes Auto Group, η εταιρεία απέλυσε άμεσα τους εργαζομένους που εμπλέκονταν, χαρακτηρίζοντας δημόσια τη συμπεριφορά τους απαράδεκτη και αντίθετη με τις αξίες της.