Βαλμπουενά – Ελ Αραμπί: Ξανά μαζί οι δύο πρώην συμπαίκτες του Ολυμπιακού (pic)

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ανήρτησε το στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον πρώην συμπαίκτη του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μια ευχάριστη συνάντηση είχαν ο Ματιέ Βαλμπουενά και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, με τους δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να βρίσκονται ξανά μαζί και να ξυπνούν αναμνήσεις από την κοινή τους παρουσία στον Πειραιά.

Τη στιγμή μοιράστηκε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μέσα από story στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους των «ερυθρόλευκων» να θυμηθούν δύο παίκτες που συνέδεσαν τα ονόματά τους με σημαντικές στιγμές της ομάδας.

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Οι Βαλμπουενά και Ελ Αραμπί υπήρξαν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό, με τη συνεργασία τους να αφήνει το δικό της αποτύπωμα στην πορεία των Πειραιωτών. Η νέα τους συνάντηση αποτέλεσε μια όμορφη στιγμή για όσους παρακολουθούσαν την κοινή τους διαδρομή με την ερυθρόλευκη φανέλα.