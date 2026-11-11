Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ανάκαμψη εν μέσω αβεβαιότητας για την AI και της πτώσης του πετρελαίου

Τα επενδυτικά κεφάλαια που τοποθετούνται σε κρατικό χρέος της Ευρωζώνης περιόρισαν σχεδόν στο μισό τις απώλειές τους μέσα σε πέντε εβδομάδες

Τα επενδυτικά κεφάλαια που τοποθετούνται σε κρατικό χρέος της Ευρωζώνης περιόρισαν σχεδόν στο μισό τις απώλειές τους μέσα σε πέντε εβδομάδες – Η αβεβαιότητα για την τεχνητή νοημοσύνη και η υποχώρηση του πετρελαίου στρέφουν τους επενδυτές σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.



Σημαντική ανάκαμψη καταγράφουν τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλέστερες επιλογές απέναντι στην αυξημένη μεταβλητότητα των χρηματιστηρίων και στις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα σε μόλις πέντε εβδομάδες, τα επενδυτικά κεφάλαια που τοποθετούνται σε κρατικό χρέος της Ευρώπης κατάφεραν να περιορίσουν σχεδόν στο μισό τις απώλειες που είχαν συσσωρεύσει από την αρχή του έτους.



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Σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar, τα συγκεκριμένα κεφάλαια, τα οποία στις αρχές Οκτωβρίου κατέγραφαν μέση αρνητική απόδοση 3,62%, έχουν περιορίσει πλέον τις απώλειές τους στο 1,96%. Παράλληλα, ο δείκτης Bloomberg Euro Aggregate Treasury, που παρακολουθεί την πορεία των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, έχει ενισχυθεί κατά 2,7% από τα χαμηλά της 1ης Οκτωβρίου, πλησιάζοντας την επιστροφή σε θετικό έδαφος για το σύνολο του έτους.



Η μεταστροφή αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο. Οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν ανακοινώσει οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο και το μέγεθος της απόδοσής τους. Η αβεβαιότητα έχει οδηγήσει μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων από τις μετοχές προς τα κρατικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται συγκριτικά πιο αμυντικές τοποθετήσεις.



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Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent, που στα τέλη Οκτωβρίου είχε φθάσει τα 118 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια, περιορίζοντας τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τις αγορές ομολόγων, καθώς μειώνει τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.



Ωστόσο, η εικόνα του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε στο 4% τον Οκτώβριο, έναντι 3,8% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 2,5%. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.



Παρά την αβεβαιότητα, τα κρατικά ομόλογα εμφανίζονται περισσότερο ελκυστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι διαχειριστές κεφαλαίων James Ringer και George Thompson της Schroders επισημαίνουν ότι οι πραγματικές αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές μπορούν πλέον να εξασφαλίζουν αξιόλογες αποδόσεις χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από την άνοδο των τιμών των ομολόγων.



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Για την Ελλάδα, η επιστροφή του ενδιαφέροντος στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα αποτελεί δυνητικά θετική εξέλιξη. Η αυξημένη ζήτηση μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των αποδόσεων και, κατ’ επέκταση, του κόστους δανεισμού του Δημοσίου. Ωστόσο, η πορεία των ελληνικών τίτλων εξακολουθεί να εξαρτάται από τις δημοσιονομικές επιδόσεις, την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας και τις γενικότερες συνθήκες στις διεθνείς αγορές.



Η ανάκαμψη των τελευταίων εβδομάδων δεν σηματοδοτεί απαραίτητα το τέλος της περιόδου αστάθειας. Αναδεικνύει, όμως, μια σημαντική αλλαγή στην επενδυτική συμπεριφορά: σε ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων, το κρατικό χρέος επιστρέφει σταδιακά στο προσκήνιο ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των χρηματιστηρίων.