Πετρέλαιο: Γιατί η S&P προβλέπει τιμές 105 δολαρίων για το Brent – Τι θα γίνει το 2027

Η S&P Global Ratings ανεβάζει στα 105 δολάρια την πρόβλεψη για το Brent το 2026 και αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Η S&P Global Ratings αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για τις τιμές των ορυκτών καυσίμων λόγω της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αύξησε τις εκτιμήσεις για την τιμή και του αργού πετρελαίου Brent κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι και του αμερικανικού αργού (WTI) κατά 5 δολάρια ανά βαρέλι για το υπόλοιπο του 2026.

Οι εκτιμήσεις του οίκου για το υπόλοιπο του 2026 διαμορφώνονται πλέον στα 105 δολάρια ανά βαρέλι για το Brent και στα 95 δολάρια ανά βαρέλι για το WTI, αντανακλώντας τις πρόσφατες δυναμικές της αγοράς, την ανθεκτικότητα στις παγκόσμιες φυσικές ροές αργού πετρελαίου και την ανάκαμψη της ζήτησης, κυρίως από την Κίνα, όπως αναφέρεται.

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Οι εκτιμήσεις της S&P Global Ratings για το 2027, στα 85 δολάρια ανά βαρέλι για το Brent και στα 80 δολάρια ανά βαρέλι για το WTI, είναι αυξημένες κατά 5 δολάρια ανά βαρέλι και για τις δύο κατηγορίες πετρελαίου. Αυτή η αναθεώρηση προς τα πάνω αντανακλά τους συνεχιζόμενους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, την ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων και την εναπομένουσα στενότητα στην αγορά, καθώς ομαλοποιούνται οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, όπως σημειώνει ο οίκος.

Οι νέες αυτές αναθεωρήσεις αντικαθιστούν τις προηγούμενες προβλέψεις του οίκου σχετικά με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Το φυσικό αέριο

Η S&P Global Ratings αναθεώρησε επίσης τις εκτιμήσεις για τις τιμές του φυσικού αερίου. Ο οίκος διατήρησε όπως αναφέρει αμετάβλητες τις παραδοχές του για τις τιμές στο Henry Hub για όλα τα έτη, με εξαίρεση το 2027, για το οποίο μείωσε την πρόβλεψη από τα 3,25 δολάρια ανά mmBtu (Million British thermal units ή ένα εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες) στα 3 δολάρια ανά mmBtu.

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Αύξησε τις προβλέψεις μας για το TTF (Ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς στο φυσικό αέριο) στα 25 δολάρια ανά mmBtu για το υπόλοιπο του 2026, από 20 δολάρια ανά mmBtu. Αύξησε επίσης τις προβλέψεις για τιμές στα 19 δολάρια ανά mmBtu για το 2027, από 14 δολάρια ανά mmBtu προηγουμένως. Αύξησε ακόμη τις προβλέψεις στα 10 δολάρια ανά mmBtu για το 2028, από 8 δολάρια ανά mmBtu προηγουμένως. Όλα αυτά αντανακλούν μια πιο περιορισμένη προσφορά στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπως αναφέρεται.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία

«Η παγκόσμια ζήτηση εξακολουθεί να είναι ισορροπημένη μεταξύ της ανάγκης απόκτησης αργού εν μέσω έλλειψης προσφοράς και των υψηλών τιμών των προϊόντων που μείωσαν τη ζήτηση. Για το 2027, αναμένουμε μια σταδιακή ομαλοποίηση που θα μειώσει τις μέσες τιμές και θα τονώσει τη ζήτηση. Η S&P Global Energy αναμένει ότι η ζήτηση διυλισμένων προϊόντων θα συρρικνωθεί κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα το 2026 με πολύ υψηλές τιμές (ειδικά στο ντίζελ) πριν ανακάμψει κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα το 2027 και 0,8 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα το 2028», αναφέρει η έκθεση της S&P Global Ratings.

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Ωστόσο, οι τιμές μπορεί να παραμείνουν ασταθείς και υψηλές καθώς η ζήτηση εξαρτάται από την αύξηση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, καθώς και από τις χειμερινές συνθήκες σε πολλές χώρες με χαμηλά αποθέματα, προστίθεται.

Ακόμη και με υψηλότερες εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή το 2027 και με πιθανή άμβλυνση των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα διύλισης που σχετίζονται με τη Ρωσία, ο οίκος εκτιμά ότι η αύξηση της ζήτησης και η μείωση των τιμών θα είναι σταδιακές και πως θα εκτυλιχθούν σε βάθος αρκετών τριμήνων. Αυτό οφείλεται στο πολύ υψηλό κόστος μεταφοράς και στις συνεχείς διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 2026, εκτιμάται.

Οι τρέχουσες τιμές

Οι τιμές του πετρελαίου Brent διαμορφώνονται σήμερα στα επίπεδα των 95 δολαρίων το βαρέλι μετά από συνεχείς και μεγάλες διακυμάνσεις. Οι τιμές του πετρελαίου WTI διαμορφώνονται στα επίπεδα των 88 δολαρίων το βαρέλι, επίσης μετά από μεγάλες και συνεχείς μεταβολές από μέρα σε μέρα.

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Οι ελπίδες για κάποια σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή γενικότερα έχουν ενισχυθεί μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς την Ουάσιγκτον να αναζητήσει μια διέξοδο προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πρόσφατα ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να διατάξει εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν, ωστόσο ανέφερε στο CNN ότι αυτό εξαρτάται από το αν η χώρα θα υπογράψει μια «πολύ ισχυρή συμφωνία», όπως τη χαρακτήρισε.